Camera op de iPhone heeft 4 functies verstopt (zo vind je ze terug)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
31 oktober 2025, 13:01
2 min leestijd
De Camera-app heeft in iOS 26 een nieuw design gekregen en het lijkt erop dat sommige functies weg zijn. Gelukkig is dat niet zo, want zo vind je ze terug!

Als je bent overgestapt naar iOS 26 is het even wennen. Apple heeft het uiterlijk van het besturingssysteem flink aangepast. Het eerste dat opvalt is natuurlijk het ‘glazen’ uiterlijk, dat Apple Liquid Glass noemt.

Maar ook sommige apps hebben een flinke make-over gekregen. Een daarvan is de Camera-app. Wanneer je die voor de eerste keer opent ziet het er net wat anders en opgeruimder uit. En als je er wat langer naar kijkt, lijkt het zelfs dat Apple sommige functies heeft weggehaald. Zo zijn bijvoorbeeld de functies Portret, Panorama en slowmotion niet meteen terug te vinden.

portret modus ios 26

Toch heeft Apple deze functies slechts verborgen in de Camera-app van iOS 26. Want als je op de tekst ‘Video Foto’ veegt, zie je de bekende functies weer tevoorschijn komen. Aan de rechterkant vind je de fotofuncties Portret, Ruimtelijk en Panorama. Aan de linkerkant staan de videofuncties: Film, Slowmotion en Timelapse. Afhankelijk van welke iPhone je hebt, kunnen sommige functies niet beschikbaar zijn.

Dit zijn overigens niet de enige functies die een beetje verstopt zitten in de Camera-app op de iPhone. Wanneer je rechtsboven op de zes puntjes tikt, komen de opties voor onder andere Live-foto’s en de Timer tevoorschijn. Hier kun je deze functies dan ook aan of uitzetten.

live fotos ios 26

iOS 26.1

Apple zit natuurlijk niet stil en naast het nieuwe design van de Camera-app krijgt iOS 26 steeds meer nieuwe functies. Met iOS 26.1 komt dan ook Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar. Dat betekent dat je iPhone er heel veel functies bij krijgt. Lees dan hier alles over de volgende software-update voor je iPhone!

Meer iPhone-tips?

Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!

