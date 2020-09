Tip: zo gebruik je burst mode met je volumeknop in iOS 14

iOS 14 heeft de burstfunctie aangepast, waardoor het nog simpeler en sneller werkt. Sinds de software-update is het namelijk mogelijk om een reeks foto’s razendsnel achter elkaar te maken met je volumeknop. Zo werkt het.

Lees verder na de advertentie.

Tip: zo werkt burst mode met de volumeknop

Apple heeft de burstfunctie van de iPhone 11 (Pro) camera al iets aangepast ten opzichte van oudere toestellen. In iOS 14 maakt Apple het echter nog makkelijker voor iPhones om in rap tempo meerdere foto’s achter elkaar te schieten. Dit kan namelijk door je volumeknop in te drukken. Je moet de functie wel eerst aanzetten:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Scroll naar beneden en tik op Camera; Zet de schakelaar aan achter ‘Gebruik ‘volume omhoog’ voor burst’.

Vanaf nu kun je de volume omhoog-knop gebruiken voor de burst mode. Open de Camera-app en houd de volume omhoog-knop lang ingedrukt om razendsnel kiekjes te schieten. Burstmodus is vooral handig om actiefoto’s te maken. Doordat er in een fractie van een seconde meerdere foto’s worden genomen, is het een stuk makkelijker om beweging vast te leggen zonder dat het beeld wazig wordt.

Nu je de burst mode met de volumeknop inschakelt, ben je nog sneller met het vangen van een bijzonder moment. Het komt bijvoorbeeld ook goed van pas bij sporten, of als je een foto van je hond wil maken als ‘ie niet stil kan zitten.

Meer over iOS 14

Sinds 16 september is iOS 14 officieel beschikbaar voor alle iPhone-gebruikers. De grote software-update zorgt voor heel wat nieuwe functies. Zo kun je je homescreen personaliseren met widgets en is er een App Library waar je in één oogopslag al je apps kunt bekijken. Ook voegt iOS 14 functies toe zoals het instellen van een standaard browser en Mail-app, en is er een beeld-in-beeld modus.

Benieuwd naar alle nieuwe functies? Bekijk dan onze iOS 14-overzichtspagina. Liever kijken? In de video hieronder nemen we de belangrijkste functies met je door.