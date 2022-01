Coronacheck: boosterprik toevoegen op je iPhone (en vaccinatiebewijs maken)

Ben je al geprikt? Wanneer je de boosterprik net hebt gehad, moet je hem nog zelf toevoegen in de coronacheck-app op je iPhone. Hoe je dat precies doet legt iPhoned je haarfijn uit!

CoronaCheck: boosterprik toevoegen

Nadat je een boosterprik hebt gehad ben je nog niet klaar, want je moet dit nog zelf verwerken in je CoronaCheck-app op je iPhone. Dit gaat jammer genoeg niet automatisch, maar geen nood: wij leggen je precies uit hoe het moet. Let op: meestal moet je 24 uur wachten tot na je prik om de boosterprik in de CoronaCheck-app te verwerken.

Tijdens het aanmaken van het bewijs moet je inloggen met je DigiD. Heb je nog geen DigiD? Of is je DigiD verlopen? Dan moet je een nieuwe aanmaken. Hoe je dat doet lees je op de website van de Rijksoverheid.

CoronaCheck: boosterprik toevoegen op je iPhone Open de app CoronaCheck en tik rechtsboven op het plusje; Kies voor ‘Vaccinatiebewijs’ en log vervolgens in met je DigiD; Check of de booster in het rijtje met gegevens staat; Tik aansluitend op ‘Maak bewijs’.

Je speciale qr-code (met boosterprik) is nu gemaakt in de app CoronaCheck. Tik op ‘Bekijk QR’ om je coronatoegangsbewijs te bekijken in de app. Boven aan het scherm bij ‘Mijn bewijzen’ zie je de opties ‘Nederland’ en ‘Internationaal’. Standaard staat de optie ingesteld op Nederland.

Ga je vliegen of reis je naar het buitenland? Dan heb je de internationale qr-code nodig. Tik bovenaan op ‘Internationaal’. Vervolgens maak je met een tik op ‘Bekijk QR’ een internationaal bewijs.

Video: een qr-code in de CoronaCheck-app maken

Heb je nog wat meer hulp nodig? Check dan onze video, want daarin leggen we stap-voor-stap uit hoe je je eerste vaccinatie(s) toevoegt aan CoronaCheck. Hetzelfde stappenplan is ook te volgen voor het toevoegen van de boosterprik in de app CoronaCheck.

CoronaCheck: vaccinatiebewijs maken lukt niet?

Het kan gebeuren dat het niet lukt om een qr-code aan te maken in CoronaCheck. Meestal komt dit omdat het te druk is. Het enige dat je in dat geval kan doen, is het later nog eens proberen.

Corona vaccinatiebewijs maken zonder smartphone

Je hebt niet per se een smartphone nodig om een coronavaccinatiebewijs te maken. Via de website van CoronaCheck kan je een qr-code printen. Deze versie moet je dan net als bij de digitale versie bij de ingang van een evenement, restaurant of bioscoop (in combinatie met je identiteitsbewijs) laten zien.