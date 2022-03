Bluetooth-naam veranderen op iPhone (en iPad): zo doe je dat

Wist je dat je de Bluetooth-naam eenvoudig kunt veranderen op je iPhone en iPad? In deze tip lees je hoe je dat precies doet.

Bluetooth-naam veranderen op iPhone (en iPad)

Wanneer je een bestand doorstuurt met AirDrop of aan de slag gaat met de ‘Zoek mijn’-app, zie je de naam van je iPhone (of iPad) terug. Ook bij het maken van een verbinding met Bluetooth of wanneer je een hotspot maakt zie je deze naam opduiken.

Vind je deze Bluetooth-naam op je iPhone niet duidelijk en wil je hem het liefst veranderen? Dat doe je op de volgende manier.

Tik op ‘Instellingen’;

Ga naar ‘Algemeen > Info’;

Tik bovenaan op ‘Naam’;

Vul de gewenste naam in.

Je kunt de naam behoorlijk lang maken, maar het is verstandig om hier juist een korte en beknopte naam te gebruiken. Het leuke hierbij is wel dat je zelfs een emoji in de naam mag gebruiken. Je kunt dus helemaal losgaan met het veranderen van de Bluetooth-naam op je iPhone.

Andere Bluetooth-problemen op iPhone oplossen

Je weet nu hoe je de Bluetooth-naam moet veranderen op je iPhone. Maar soms werkt Bluetooth op je toestel gewoon niet mee en loop je tegen andere problemen aan. Het lukt je dan bijvoorbeeld niet om je koptelefoon of zelfs je AirPods te verbinden. Maar geen nood, in het onderstaand artikel hebben we al je Bluetooth-problemen op iPhone en iPad zo weer opgelost.

AirDrop: bestanden versturen op je iPhone

Ook bij AirDrop zie je de naam die je hebt ingesteld op je iPhone. AirDrop is zonder twijfel de makkelijkste manier om bestanden met elkaar te delen, of het nou om foto’s, documenten, interessante podcasts of telefoonnummers gaat. AirDrop kan vrijwel alle soorten bestanden verzenden.

Bovendien werkt de functie met alle Apple-apparaten samen. Zo kun je bijvoorbeeld een telefoonnummer van je iPhone naar Mac versturen, en vice versa. Wil je meer weten over AirDrop? In ons AirDrop-overzichtsartikel kom je alles te weten!

