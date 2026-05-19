Dit betekent het blauwe stipje op je iPhone (en die is heel belangrijk)

Soms verschijnt er zomaar een blauw stipje bovenaan je iPhone-scherm. Maar wat betekent dit kleine bolletje eigenlijk?



Zie je ineens een blauw stipje bovenaan het scherm van je iPhone verschijnen? Geen nood! Je iPhone is niet kapot en er kijkt ook niet stiekem iemand mee op je toestel. Dat kleine blauwe bolletje heeft juist een handige functie. Hieronder vertellen we je er meer over!

Het blauwe stipje op je iPhone verschijnt meestal linksboven in beeld, vlak bij de tijd. Het betekent dat een app op de achtergrond iets aan het doen is en de locatievoorzieningen van je iPhone gebruikt. Apple gebruikt dit stipje dan om je te laten zien dat een app actief is, ook als je die app zelf niet open hebt staan.

Start Google Maps maar eens op je iPhone en keer daarna terug naar het hoofdscherm van je toestel. Vervolgens zie je de blauwe stip (met een klein pijltje erin) boven in het scherm van je iPhone verschijnen. Als je daarna lang genoeg wacht verdwijnt de stip vaak ook weer vanzelf, maar dat is afhankelijk van de app die je gebruikt en wat je ermee doet.

Oranje, groene en nóg een blauwe stip

Apple gebruikt trouwens nog meer gekleurde stipjes die allemaal boven in het scherm van je iPhone soms de kop opduiken. Een oranje stipje betekent dat je microfoon wordt gebruikt en een groene stip geeft aan dat je camera actief is.

Overigens gebruikt Apple nóg een blauwe stip op je iPhone. Soms verschijnt er namelijk ook een blauwe stip voor de naam van een app die je op je iPhone of iPad hebt staan. Ook daar is een goede reden voor, want Apple laat daarmee zien dat de app onlangs is bijgewerkt. Wanneer je de app dan voor de eerste keer hebt gestart zal het blauwe bolletje hier vanzelf verdwijnen.

