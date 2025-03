Blauwe batterij op je iPhone of iPad? Dit betekent het symbool

Het symbool van de batterij verschijnt in verschillende kleuren, waaronder rood, geel én blauw. Dit betekent een blauwe batterij op je iPhone of iPad!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Blauwe batterij

Het symbool van de batterij heeft verschillende kleuren in iOS en iPadOS. Het icoontje is standaard wit, maar verschijnt ook in een gele, groene, rode en blauwe uitvoering. Iedere kleur zegt iets over de status van de accu bij de iPhone of iPad. Is de batterij geel? Dan heb je de energiebesparingsmodus ingeschakeld, zodat de accu minder stroom verbruikt en langer meegaat. Bij een groen icoontje ligt het toestel aan de lader en is deze volledig opgeladen. Rood betekent juist dat de accu bijna leeg is.

Veel gebruikers zien waarschijnlijk regelmatig een wit, geel, rood of groen batterijsymbool, maar een blauwe batterij op de iPhone of iPad komt zelden voor. Dat is niet heel gek, want de blauwe kleur zegt niks over de status van de accu. In plaats daarvan is de aangepaste kleur bedoeld om het scherm beter afleesbaar te maken voor gebruikers met een visuele beperking. Benieuwd hoe je dit inschakelt? Zo krijg je een blauwe batterij op je iPhone of iPad.

Tekst gaat verder onder de video.

Slim omgekeerd inschakelen

De blauwe batterij op de iPhone of iPad verschijnt als je ‘Slim omgekeerd’ inschakelt op het toestel. Deze functie werd eerder vooral gebruikt om een donkere modus op de iPhone of iPad na te bootsen. Sinds de introductie van de donkere modus is dat niet meer nodig, maar wordt de feature wel gebruikt door slechtzienden of gebruikers met een andere visuele beperking. Zo schakel je ‘Slim omgekeerd’ in:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Weergave en tekstgrootte’; Schakel ‘Slim omgekeerd’ in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zie je de blauwe batterij nog niet op je iPhone of iPad? Schakel in dat geval de energiebesparingsmodus aan op het apparaat. Dat doe je onder ‘Instellingen > Batterij > Energiebesparingsmodus’. Met ‘Slim omgekeerd’ ingeschakeld krijgt het icoontje bij de batterij vervolgens een blauwe kleur. Ligt jouw iPhone of iPad aan de oplader en is de accu volledig opgeladen? Dan verschijnt er een paarse batterij in beeld.

Meer tips

‘Slim omgekeerd’ is een handige functie voor gebruikers met een visuele beperking, maar zorgt er dus ook voor dat een blauwe batterij verschijnt op het scherm van je iPhone of iPad. Let wel op, want vrijwel alle kleuren op het display worden omgekeerd met deze functie ingeschakeld. Daardoor zie je veel applicaties en andere programma’s niet zoals je gewend bent. De kleuren van afbeeldingen, media en apps met een donkere weergave worden niet omgekeerd.

Heb je de blauwe batterij op je iPhone of iPad gezien, maar wil je daarna weer teruggaan naar de normale instellingen? Ga dan opnieuw naar ‘Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte’ en zet de schakelaar achter ‘Slim omgekeerd’ uit. De kleuren worden dan weer in de normale weergave getoond. Vond je deze tip leuk en wil je meer weten over je iPhone of iPad? Bekijk dan hier meer tips: