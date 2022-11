iPhone-tips: dit zijn de 5 beste Black Friday 2022-aanbiedingen!

Ben je door alle Black Friday-aanbiedingen het overzicht kwijt? Geen zorgen: iPhoned zet de vijf beste deals voor je onder elkaar.

Alle Black Friday-aanbiedingen op een rij

Met Black Friday vliegen de aanbiedingen je om de oren, waardoor je het overzicht snel kwijtraakt. Eerder zetten we al de Black Friday 2022 beste Apple-aanbiedingen voor je op een rij, maar ook dit is nog een behoorlijke lijst. Hier vind je de vijf beste Black Friday 2022-aanbiedingen!

1. iPhone 14: met €100 afgeprijsd op Black Friday

Ben je nog op zoek naar een nieuwe iPhone? De iPhone 14 heeft de beste aanbieding met Black Friday en is met 100 euro afgeprijsd naar 1.309 euro bij Amazon. Je hebt dan maar liefst 512GB aan geheugen.

Heb je aan iets minder geheugen ook genoeg? Dan is de iPhone 14 Pro de beste optie: deze is nog maar 1.299 euro tijdens Black Friday bij Otto. Dit model heeft 128GB aan geheugen, dat voor de meeste iPhone-gebruikers meer dan genoeg is.

2. iPad 2021: nu afgeprijsd naar €499

Vind je jouw iPhone scherm toch wat aan de kleine kant? Dan is er goed nieuws, want de iPad is flink afgeprijsd met Black Friday. De iPad 2021 kost normaal 639 euro, maar is bij Coolblue nu te krijgen voor nog maar 499 euro. Deze uitvoering heeft een opslagruimte van 256GB.

Wil je voor de goedkoopste iPad van dit moment gaan? De iPad 2021 64GB is nu afgeprijsd van 379 euro naar 365 euro bij Belsimpel. Geen gigantische korting dus, maar wel een hele goede prijs voor een nieuwe iPad.

3. HomePod mini: met Black Friday gratis of sterk afgeprijsd

Misschien wel de interessantste Black Friday-aanbieding: bij Mobiel.nl krijg je een gratis HomePod mini als je een sim-only abonnement afsluit van KPN, T-Mobile, Tele2 of Vodafone. De HomePod mini heeft een originele prijs van 109,99 euro, een flinke besparing dus als je er een gratis kan krijgen.

Ben je niet op zoek naar een nieuw abonnement? De HomePod mini is ook in de aanbieding bij de Mediamarkt. Met Black Friday kan je de HomePod mini daar krijgen voor 88 euro in plaats van 109,95 euro.

Apple HomePod mini : gratis bij een sim-only abonnement – Mobiel.nl

: bij een sim-only abonnement – Mobiel.nl Apple HomePod mini: van €109,99 voor €88 – MediaMarkt

4. Philips Hue: 45 procent korting op de starterkit

Ben je van plan om je huis slimmer te maken? Steeds meer mensen kiezen voor slimme lampen, waarbij je met Philips Hue aan het juiste adres bent. Dit is het perfecte moment om je eerste slimme lampen aan te schaffen, want de Philips Hue starterkit is van 119 euro afgeprijsd naar 64,99 euro.

In de starterkit krijg je twee Hue White ambiance-standaardlampen met E27-fitting, waarmee je de sfeer in je huis kan bepalen. Met de meegeleverde Dimmer Switch dim je het licht wanneer je wilt, zelfs door middel van spraakbediening.

Philips Hue E27 wit ‘Ambiance’ starter kit: van €119,99 voor €64,99 – MediaMarkt

5. Apple Watch SE 2020: nu nog maar €269 met Black Friday

Een smartwatch kan tegenwoordig eigenlijk niet meer ontbreken: je kan ermee bellen, berichten mee sturen, maar ook je slaap en trainingen mee bijhouden.

De Apple Watch SE 2020 is normaal te koop voor 319 euro, maar is nu met Black Friday te krijgen voor 269 euro bij Amazon. Een van de goedkoopste Apple Watches van dit moment, dus sla je slag! De aanbieding is hieronder te bekijken:

Apple Watch SE 2020 (44mm) spacegrijs: van €319 voor €269 – Amazon

Ben je klaar voor Black Friday?

Heb jij al flinke inkopen gedaan tijdens Black Friday? Of ben je nog op zoek naar iets speciaals? Lees hieronder al het Black Friday-nieuws.

