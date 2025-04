Deze 6 Apple Watch-wijzerplaten kunnen allemaal iets bijzonders

Op de Apple Watch kun je tientallen verschillende wijzerplaten instellen. Maar de volgende wijzerplaten blinken uit en kunnen echt iets bijzonders!

De Apple Watch is een slimme assistent­­­ die je helpt om gezond,­­­ verbonden en in beweging te blijven. Maar het is ook een stijlvol accessoire dat je kunt aanpassen­­­­­ aan je smaak. Dankzij de tientallen verschillende­­ wijzerplaten kun je jouw klokje omtoveren­­­­­ tot een sieraad dat perfect past bij elke gelegenheid. Of je nu gaat voor elegant, speels of sportief: met de juiste wijzerplaat maakt jouw Watch altijd de juiste indruk.

Maar de ene wijzerplaat is de andere niet. Ze zien er allemaal fantastisch uit, maar sommige wijzerplaten hebben extra trucjes of functies die je misschien niet direct zijn opgevallen. Deze wijzerplaten zijn nét wat slimmer dan andere – of moeten we in dit geval zeggen: ‘wijzer’? Hoe dan ook: dit zijn onze favoriete bijzondere wijzerplaten.

1. Ademhaling – om tot rust te komen

Misschien heb je een Apple Watch aangeschaft voor een beetje motivatie bij het rennen en het draven. Maar de boog kan niet altijd gespannen zijn, je moet ook leren loslaten. De wijzerplaat Ademhaling helpt daarbij, want bij het optillen van je pols start je een eenvoudige ademhalingsoefening. Adem gewoon mee met de animatie op de wijzerplaat en je komt vanzelf tot rust. Tik op de wijzerplaat voor een snelkoppeling naar de Mindfulness-app.

2. Snoopy – met een verrassing op zondag

Misschien wel de schattigste wijzerplaat voor je Apple Watch is die met Snoopy. En wist je dat Snoopy een verrassing voor je heeft op zondag? Het trucje om die voor de dag te toveren is … peanuts. Kies bij het instellen van de Snoopy-wijzerplaat bij kleur voor ‘Verrassing op zondag’. Daarna is het een kwestie van geduld: is het al zondag?

3. Astronomie – buitenaards goed

Met Astronomie tover je de hele wereld op je wijzerplaat. Of de maan. Of zelfs het complete zonnestelsel. Met een tik op de wijzerplaat en vervolgens­­­ een zwenkje aan de digitale kroon, maak je een ruimte- en tijdreis. Reis door de dag en de nacht op aarde, hop door de maankalender of werp een blik op de stand van de planeten in het zonnestelsel.

4. Zonnestand – voor niks komt de zon op

Deze wijzerplaat eeft een trucje dat je misschien niet direct is opgevallen. Met een tik op het scherm zie je hoelang de dag duurt. Draai je daarna aan de digitale kroon, dan zie je de loop van de zon gedurende de dag en ontdek je wanneer­­­ de zon op- en weer ondergaat.

5. Black Unity Rhythm – om mee te dansen

De allernieuwste wijzerplaat van de Apple Watch mag natuurlijk niet ontbreken in dit rijtje. Het gaat om de Black Unity Rhythm-wijzerplaat die in januari middels een update is toegevoegd. En het bijzondere van deze wijzerplaat is dat hij een compleet eigen geluid heeft. Op gezette tijden maakt hij een subtiel ritmisch geluid. Nou – dan weet je wel hoe laat het is.

Zorg ervoor dat de wijzerplaat actief is, dat het geluid van je horloge aan staat en doe dan dit:

Open de Instellingen op je Apple Watch; Tik op ‘Klok’; Zet de schuif achter ‘Klokslagen’ op groen; Tik daaronder op ‘Geluiden’; Vink Unity Rhythm aan.

6 Mickey Mouse – vertelt je de tijd

De Mickey Mouse-wijzerplaat op de Apple Watch is niet zomaar een klokje – hij praat echt! Tik op Mickey en hij vertelt je hoe laat het is, compleet met zijn iconische stemgeluid. Vind je het nog niet hysterisch genoeg? Stel de wijzerplaat dan in op Minnie Mouse, want die heeft zo mogelijk nog meer helium tot zich genomen.

