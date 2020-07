Tip: Bewegende WhatsApp-stickers versturen doe je zo

Je kunt elkaar vanaf nu bewegende stickers in WhatsApp sturen en zo gesprekken vrolijker maken. Voordat de lol kan beginnen moet je de plaatjes wel even downloaden. iPhoned legt uit hoe het werkt.

Bewegende WhatsApp-stickers versturen doe je zo

De nieuwe stickers zijn dus geanimeerd, in tegenstelling tot de ‘oude’ plaatjes die stil blijven staan. WhatsApp heeft verschillende soorten bewegende stickers toegevoegd, waardoor er vast wel een paar goede voor jou tussen zitten. Je kunt de plaatjes zowel delen in persoonlijke chats als groepsgesprekken.

Bewegende stickers in WhatsApp versturen:

Werk WhatsApp bij naar de nieuwste versie en open de app; Open de chat met de persoon die jij een sticker wil sturen; Druk op het sticker-icoon rechts in de balk waar je normaal typt; Tik nu op het plus-tekentje rechts in het scherm, onder de microfoon; In dit menu kun je bewegende WhatsApp-stickers downloaden: kies een leuk setje uit en tik op de downloadknop naast het pakket; Veeg het venster naar beneden en verstuur een bewegende sticker.

Je kunt zoveel geanimeerde WhatsApp-stickers toevoegen als je wil. Het aanbod wordt continu uitgebreid, maar momenteel kun je elkaar onder meer bewegende honden, konijnen en stripfiguurtjes sturen. Daarnaast zijn er fruitplaatjes beschikbaar die weinig aan de verbeelding overlaten en stickers in het thema van het coronavirus. Hiermee kun je elkaar bijvoorbeeld een hart onder de riem steken.

Kun je al even aan de slag met de bewegende stickers en is dit dus niet nieuw voor jou? Dat is goed mogelijk. De functie werd eind juni namelijk al gespot in een testversie van WhatsApp. Toen konden alleen bètatesters van de app ermee aan de slag. Sinds de meeste recente versie van WhatsApp, nummer 2.20.80, kan iedereen de bewegende plaatjes versturen.

Wil jij je eigen plaatjes maken? Dat kan! Bekijk onderstaande video om stap-voor-stap te leren hoe je eigen WhatsApp-stickers maakt. Daarnaast is het ook mogelijk om plaatjes van anderen te gebruiken. In ons artikel over het downloaden van WhatsApp-stickers leggen we uit hoe dit werkt.

