WhatsApp krijgt nieuwe beveiliging: zo blijft je account beschermd

WhatsApp heeft een nieuwe update uitgebracht, waarmee de beveiliging van de app is uitgebreid. Zo blijft jouw account beschermd!

Updaten maar! Er is een update voor WhatsApp beschikbaar, die een nieuwe functie naar de app brengt. In de nieuwe versie van WhatsApp is de beveiliging van de app een stuk beter. Je krijgt er een beveiligingsmanier bij, waardoor je zeker weet dat je altijd toegang hebt tot je eigen account. Met de nieuwe update kun je namelijk een verificatiecode laten toesturen via je mail.

Eerder voegde WhatsApp al passkeys toe, waardoor je geen aparte wachtwoorden meer hoeft te onthouden om je account te beveiligen. In plaats daarvan ontgrendelt de nieuwe beveiligingsmanier een account met Face ID of Touch ID. Nu krijg je daar dus nog een verificatiemethode bij, want je kunt straks ook codes ontvangen via de mail. Dit is hoe je de beveiliging van jouw WhatsApp-account nog beter maakt!

WhatsApp beveiligen met je mailadres

Om in te schakelen dat je een verificatiecode binnenkrijgt via je mailadres, moet je WhatsApp eerst bijwerken naar de nieuwste versie. In de App Store kun je WhatsApp nu updaten naar versie 23.24.0, die update is voor iedereen beschikbaar. Heb je de nieuwste versie op je iPhone staan? Dan gaat het toevoegen van je mailadres aan de beveiliging van je WhatsApp-account als volgt:

Open ‘WhatsApp’; Ga naar ‘Instellingen > Account’; Tik op ‘E-mailadres’; Typ je mailadres in en tik op ‘Volgende’; Vul de verificatiecode in en kies tot slot voor ‘Verifeer’.

Je kunt je mailadres nu gebruiken om in te loggen op je account. Dit is voornamelijk handig als je bijvoorbeeld in het buitenland bent en geen toegang hebt tot je eigen nummer. Je kunt dan toch inloggen op WhatsApp door een verificatiecode te sturen naar je mailadres. Met deze nieuwe beveiliging ben je op WhatsApp niet meer compleet afhankelijk van je telefoonnummer, ook handig als je telefoon bijvoorbeeld gestolen is.

Deze nieuwe manier van beveiliging op WhatsApp is overigens een toevoeging aan de bestaande verificatiemanieren. Het is dus geen vervanging voor het versturen van verificatiecodes via sms. Zo heb je meerdere manieren om in te loggen op je account.

Meer tips voor WhatsApp

Goed om te weten: Meta heeft al aangegeven dat je mailadres niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. Andere gebruikers op WhatsApp kunnen je email bovendien niet zien, deze blijft alleen zichtbaar voor jezelf. Zo weet je dus zeker dat je privacy gewaarborgd blijft én dat je vrijwel altijd toegang hebt tot je account op WhatsApp.

Het is aan te raden om tweestapsverificatie aan te zetten, zodat je zeker weet dat jouw chats (met foto’s en video’s) goed beveiligd zijn op WhatsApp. Vind je de nieuwe beveiliging handig en wil je meer tips voor WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp en welke nieuwe functie videobellen op WhatsApp veel beter maakt!

