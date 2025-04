Beveiliging van je iPhone (en data) verbeteren: de 5 beste functies

Je iPhone heeft verschillende instellingen die voor een betere beveiliging van je smartphone en persoonlijke data zorgen. Hier vind je ze!

5 functies voor een betere beveiliging van je iPhone (en je data)

Het is natuurlijk ontzettend belangrijk om de gegevens op je iPhone en je persoonlijke accounts veilig te houden. Alleen een inlognaam en wachtwoord is tegenwoordig echt niet meer genoeg. Gelukkig heeft de iPhone een aantal functies die de beveiliging van je toestel én je eigen data flink verbeteren.

1. Twee-factor-authenticatie

Misschien wel één van de belangrijkste functies die je moet aanzetten op je iPhone is ’twee-factor-authenticatie’. Als je dat instelt moet je voortaan nog een extra code invullen als je inlogt op een nieuw apparaat of online. Je krijgt de code dan toegestuurd naar een apparaat waarop je al bent ingelogd.

Om de functie aan te zetten open je ‘Instellingen’ op je iPhone. Daarna tik je op je naam en kies je voor ‘Inloggen en beveiliging’. Je vindt de optie ‘Twee-factor-authenticatie’ dan onder ‘Beveiliging’.

2. Bescherming voor gestolen apparaat

Als je iPhone wordt gestolen is dat natuurlijk verschrikkelijk en best wel gevaarlijk. Er staat een behoorlijke hoeveelheid privégegevens op je toestel. Maar doorgaans kan een dief niet bij die data als die de inlogcode niet weet. Als ze de code wel weten heb je natuurlijk de poppen aan het dansen.

Daarom heeft Apple een extra functie toegevoegd die de beveiliging van je iPhone wat omhoog krikt als hij gestolen is. Met ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ moet je voor het inzien van onder andere wachtwoorden en creditcards dan altijd Face ID of Touch ID gebruiken. Het is dan niet meer mogelijk om terug te vallen op de toegangscode van je iPhone.

Daarnaast wordt er een soort beveiligingsvertraging toegepast. Als iemand dan je wachtwoord wilt veranderen, moeten ze eerst een uur wachten om daarna een tweede authenticatie via Face ID of Touch ID uit te voeren. Als je de functie aanzet heb je overigens ook de keuze om de beveiligingsvertraging alleen te gebruiken als je iPhone zich op een onbekende locatie bevindt. Aanzetten gaat als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Face ID en toegangscode’; Scrol naar beneden en tik op ‘Bescherming voor gestolen apparaat’; Zet de schakelaar achter ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ aan.

3. Privédoorgifte

De functie Privédoorgifte (of Private Relay) is niet zozeer een beveiliging van je iPhone, maar meer ter bescherming van je persoonlijke gegevens. De functie zit al sinds iOS 15 op je iPhone en hiermee verberg je je IP-adres en kun je anoniem internetten.

Privédoorgifte wordt vaak vergeleken met een VPN (Virtual Private Network). Dat is maar deels terecht. Een VPN anonimiseert ál je internetverkeer. Dat doet Private Relay niet. Het werkt het dus alleen als je Safari als browser gebruikt op Apple devices. Wanneer je in een andere browser over het web surft, is je activiteit zichtbaar.

Let op: wanneer je de gratis iCloud-versie met 5 GB opslagruimte gebruikt, kun je Privédoorgifte niet gebruiken. Je hebt hiervoor een betaald abonnement met bijvoorbeeld 50 GB, 200 GB of 2 TB opslagruimte nodig.

Je moet Private Relay wel zelf aanzetten, want de functie staat standaard uit. Dat doe je door de ‘Instellingen’ te openen. Vervolgens tik je op je naam en ga je naar ‘iCloud’. Scrol naar beneden tot je ‘Functies van iCloud+’ ziet staan. Tik dan op ‘Privédoorgifte’. Zet vervolgens de schuifknop bij ‘Privédoorgifte’ op aan.

Overigens krijg je bij iCloud+ ook de optie om automatisch je eigen e-mailadres te verbergen. Apple maakt dan elke keer een willekeurig e-mailadres aan en stuurt de berichten dan door naar jouw eigen adres. Je e-mailadres is dan betere beveiligd tegen datalekken bij andere websites. Immers weten ze niet wat je echte e-mailadres is. Die functie zet je ook aan onder ‘Functies van iCloud+’, bij ‘Verberg mijn e-mailadres’.

4. Geavanceerde gegevensbescherming

Is de bovenstaande beveiliging niet genoeg en wil je de gegevens op je iPhone nóg beter beschermen? Dan kun je nog terecht bij de functie Geavanceerde gegevensbescherming.

De functie Geavanceerde gegevensbescherming maakt gebruik van end-to-end encryptie (versleuteling) om het hoogste niveau van beveiliging te bieden. Dat betekent ook dat het overgrote deel van je iCloud-gegevens alleen kan worden bekeken op je vertrouwde Apple-apparaten, waarop je bent aangemeld met je Apple ID. Niemand anders – zelfs Apple niet – kan dan bij je gegevens.

Als je de toegang tot het account verliest, kun je jouw gegevens alleen herstellen met de wachtwoordcode of het wachtwoord van het apparaat, een herstelcontact of een herstelsleutel.

Een herstelcontact moet een vertrouwde persoon zijn, zoals een familielid of vriend die ook een Apple-apparaat heeft. Zij krijgen dan de herstelcodes als je ooit je wachtwoord vergeet. Als je ervoor kiest om een herstelsleutel van 28 tekens in te stellen, moet je deze ergens veilig bewaren, of opslaan in een wachtwoordmanager.

Je kunt de functie instellen door onderstaande stappen te volgen.

Open de ‘Instellingen’ en tik op je Apple-account;

Ga naar ‘iCloud’ en scrol naar beneden;

Tik op ‘Schakel geavanceerde gegevensbescherming in’.

5. Isolatiemodus

Een functie die in iOS 16 werd geïntroduceerd is de isolatiemodus (Lockdown Mode). De functie is ooit bedacht om cyberaanvallen tegen te gaan. Daar hoef je je als normale gebruiker niet heel bang voor te zijn, maar het is toch fijn om dit achter de hand te hebben in geval van (digitale) nood.

Als je de isolatiemodus aanzet, krijg je alleen toegang tot FaceTime-gesprekken van bekende nummers. Ook verbindingen via de Lightning-kabel worden geblokkeerd. Daarnaast worden verschillende bestandsformaten als MP3, JPEG, PDF-voorvertoningen en lettertypes niet meer geladen. Dit doet je telefoon om je te beschermen tegen kwaadwillende programmacode en ongewenste bestanden die soms verstopt zitten.

Het is dus een behoorlijk ingrijpende functie, die je niet zomaar aan moet zetten. Je vindt de functie als volgt: open de ‘Instellingen’ en scrol naar beneden. Kies voor ‘Privacy en beveiliging’. Scrol weer naar benden en tik op ‘Isolatiemodus’. Tik vervolgens op ‘Schakel isolatiemodus in’.