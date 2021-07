Zo beveilig je incognito-tabbladen in Google Chrome met Face ID

Ben jij gesteld op je privacy? Vanaf nu is het mogelijk om incognito-tabbladen in Google Chrome te beveiligen met Face ID of Touch ID. Zo kan niemand zien welke websites je bezoekt. Wij laten zien hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie.

Gebruik Face ID om Google Chrome te beveiligen

De nieuwste versie van Google Chrome voor iOS bevat een erg handige verbetering. Incognito-tabbladen kun je nu beveiligen met Face ID, gezichtsherkenning dus, of met je vingerafdruk via Touch ID. Het is ook mogelijk om een pincode te gebruiken. De inhoud van de tabbladen wordt pas zichtbaar als je jezelf hebt geïdentificeerd.

De functie werkt niet met een normaal tabblad. Je moet dus de incognitomodus gebruiken. Die is sowieso bedoeld om je meer privacy te geven. Anderen die deze privé-tabbladen proberen te openen, zien alleen een wazig vlak. Dat is handig als je je iPhone bijvoorbeeld uitleent aan een vriend en je niet wil dat hij je tabbladen kan inzien.

Tik op de drie puntjes rechts onderaan in Google Chrome; Kies voor ‘Instellingen’; Klik op ‘Privacy’ Tik op ‘Incognitotabbladen vergrendelen als je Chrome sluit’.

Je moet het vergrendelen van tabbladen in Google Chrome met Face ID wel even instellen. Dat doet je door bovenstaande stappen te volgen. Google rolt de nieuwe software geleidelijk uit. Werkt dit plan niet voor jou? Probeer het dan over een paar dagen nog eens.

Browsen met Google Chrome

Veruit de meeste iPhone-bezitters gebruiken Apples eigen Safari om over het web te browsen. Vanaf iOS 14 is het echter mogelijk om een andere standaardbrowser te kiezen. Als je dat doet, worden alle linkjes en websites bijvoorbeeld in Google Chrome geopend in plaats van met Safari. Het is natuurlijk ook mogelijk om Chrome gewoon als tweede browser te gebruiken.

Apple geeft zijn gebruikers sinds dit jaar sowieso meer keuzevrijheid. Zo is het in iOS nu eindelijk mogelijk om een andere standaard zoekmachine te kiezen.

Lees meer over Google Chrome: