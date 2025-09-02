Dit is de beste manier om met de batterij van je iPhone om te gaan

Wil je dat de batterij van je iPhone zo lang mogelijk meegaat, dan zijn er een aantal dingen die je kunt doen om dat voor elkaar te krijgen.

Zo kun je het beste omgaan met de batterij van je iPhone

Je iPhone is een waardevol bezit en het maximaliseren van de levensduur van de batterij zorgt ervoor dat je langer met je toestel doet. Je kunt de batterij weliswaar laten vervangen, maar dat is relatief duur. We laten je zien wat je kunt doen.

Geoptimaliseerd opladen of de 80%-limiet

Heb je een iPhone uit de 15-serie of nieuwer, dan heb je de mogelijkheid om de 80%-limiet in te schakelen. Je iPhone laadt dan niet verder op dan 80 procent, wat de levensduur van de batterij verlengt. Heb je een oudere iPhone, schakel dan om dezelfde reden de optie Geoptimaliseerd opladen in. Instellen gaat op dezelfde manier:

Open de app Instellingen en tik op ‘Batterij’;

Tik op ‘Opladen’;

Kies voor ‘80%-limiet’ of ‘Geoptimaliseerd opladen’.

Laad je iPhone op de juiste manier op

Op de verkeerde manier opladen heeft een negatief effect op de levensduur van je iPhone-batterij. Probeer je iPhone daarom zoveel mogelijk op de juiste manier op te laden. Houd daarbij de volgende tips in de gaten:

Laad regelmatig op maar niet te vaak

Door je iPhone regelmatig op te laden, voorkom je diepe ontladingen die schadelijk kunnen zijn voor de batterij. Te vaak en te lang opladen kan de levensduur van de batterij echter ook verkorten. Probeer de batterij van je iPhone daarom zoveel mogelijk tussen de 20 en 80 procent te houden.

Gebruik de juiste oplader

Gebruik altijd de originele oplader van Apple of een door Apple gecertificeerde oplader om ervoor te zorgen dat je batterij veilig wordt opgeladen. Voor de meeste moderne iPhones is een oplader van 30 watt ideaal. We raden deze oplader (30 W) bij Media Markt van 28,97 euro aan. Het is ook beter om geen draadloze oplader te gebruiken.

Laad op bij kamertemperatuur

Extreme temperaturen kunnen schadelijk zijn voor de batterij van je iPhone. Probeer je iPhone daarom op te laden bij kamertemperatuur voor optimale prestaties. Voor de meeste mensen zal dit meestal automatisch wel het geval zijn. Toch is het goed om te weten, zodat je er rekening mee kunt houden wanneer het ooit nodig is.

Meer tips?

