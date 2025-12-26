De top 5 beste en meestgelezen iPhone-tips van het afgelopen jaar

Het afgelopen jaar heb je 51 keer onze wekelijkse iPhone-tips kunnen lezen. Deze 52e keer hebben we de top 5 met beste iPhone-tips van 2025!

De beste iPhone-tips van het afgelopen jaar

We hebben voor dit overzicht niet alleen gekeken naar de beste iPhone-tips, maar ook naar de meestgelezen iPhone-tips. Dit is het resultaat:

1. Ververs op achtergrond

Deze functie gebruikt onnodig energie en verbruikt mogelijk ook onnodig mobiele data. Standaard worden er heel veel apps op de achtergrond ververst, zodat jij op het moment dat je een van die apps opent, niet een paar seconden hoeft te wachten. Bij het gros van de apps is dat volstrekt overbodig. Zo schakel je het uit:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’;

Scrol iets naar beneden;

Tik op ‘Ververs op achtergrond’;

Tik nogmaals op ‘Ververs op achtergrond’.

Zet hier de optie om te beginnen op ‘Wifi’. Daarmee voorkom je alvast dat je onbedoeld mobiele data verbruikt. Ga dan terug naar het vorige scherm met het pijltje linksboven. In de lijst met apps die je nu ziet, laat je alleen de apps ingeschakeld waarvan het belangrijk is dat ze altijd helemaal up-to-date zijn. Dat zou bijvoorbeeld Microsoft Teams kunnen zijn als je dat voor je werk gebruikt. Schakel de rest allemaal uit en bespaar zo batterijduur!

2. Maak een persoonlijke AI-assistent

De meeste mensen gebruiken ChatGPT met de standaardinstellingen en dat is een gemiste kans. Je kunt je ChatGPT-ervaring drastisch verbeteren door een gepersonaliseerde versie te maken die werkt zoals jij dat doet. Daar zijn geen technische vaardigheden voor nodig, leg gewoon uit hoe je wilt dat ChatGPT zich gedraagt aan het begin van je gesprek.

Vraag bijvoorbeeld om te denken in stapsgewijze antwoorden, om de nauwkeurigheid te verbeteren. Je kunt een favoriete schrijfstijl definiëren, of bijvoorbeeld antwoorden laten opmaken op een manier die goed bij jou past. Je zult het verschil zeker merken. De standaard ChatGPT kan erg algemeen en inconsistent aanvoelen. Een aangepaste versie voelt meer gefocust, betrouwbaarder en afgestemd op hoe jij werkt.

Ben je een ChatGPT Plus-gebruiker, dan kun je de aangepaste GPT opslaan, zodat die jouw instructies onthoudt. Gebruik je de gratis versie, sla je instructies dan ergens anders op, zodat je ze altijd weer snel kunt kopiëren en plakken wanneer je ze nodig hebt.

3. Zo gebruik je Genmoji

Met de nieuwe AI-functie Genmoji kun je allerlei emoji genereren. Ga je het voor het eerst gebruiken, dan is het vooral leuk om een foto van jezelf of een vriend als basis te gebruiken. Vervolgens bepaal je zelf hoe ver je ermee gaat. Het principe werkt als volgt:

Open de app Playground;

Tik boven op ‘Stijl’ en kies voor ‘Genmoji’;

Tik rechtsonder op het gekleurde poppetje;

Kies op de gewenste persoon;

Kies je favoriete emoji of tik beneden bij de persoon op ‘Wijzig’;

Pas eventueel nog dingen aan en tik dan rechtsboven op ‘Voeg emoji toe’.

Je kunt de emoji die je hebt gemaakt nu op allerlei plekken gebruiken als een soort sticker. Denk aan de app Berichten en WhatsApp. Ze staan dan gewoon vooraan tussen de andere emoji’s. Zorg er wel voor dat je het standaard toetsenbord van je iPhone gebruikt, want het werkt niet met alle andere toetsenborden.

4. Zo gebruik je de portretmodus

Zoals de naam al doet vermoeden, helpt de portretmodus je met het maken van betere portretten. Gebruik je deze modus, dan is het heel gemakkelijk om het onderwerp (iemands gezicht) scherp af te beelden en de achtergrond onscherp. Deze zogeheten scherptediepte kun je bovendien achteraf nog aanpassen. De portretmodus werkt ook als je een selfie maakt en je gebruikt het als volgt:

Open de camera-app en tik beneden op ‘Portret’;

Richt de camera op het onderwerp en tik op de plek waarop je wilt scherpstellen;

Tik rechtsboven op het f-pictogram;

Pas de scherptediepte aan door beneden de f-waarde aan te passen;

Ben je tevreden, dan maak je de foto.

Wil je de scherptediepte toch nog aanpassen, ga dan naar de app Foto’s en open de foto die je hebt gemaakt. Tik beneden op de knop om de foto te bewerken (rechts naast de ‘i’) en pas de f-waarde aan door beneden horizontaal naar links of rechts te vegen.

5. Maak opslagruimte vrij

Raakt de opslagruimte op je iPhone vol, dan heeft dat zeker geen positief effect op de snelheid. Zorg er dus voor dat je genoeg opslagruimte vrij hebt. Dat kan bijvoorbeeld door apps die je niet gebruikt te verwijderen. Dat kun je op verschillende manieren aanpakken. Je kunt kijken welke apps de meeste ruimte innemen en vervolgens kiezen welke van die apps je niet meer nodig hebt. Ga daarvoor naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag.

Je kunt ook instellen dat apps die je al een hele tijd niet gebruikt automatisch worden ‘opgeruimd’. Daarbij gaan de bijbehorende documenten en gegevens niet verloren, maar het levert je wel ruimte op. Deze functie stel je als volgt in:

Open de app Instellingen;

Tik beneden op ‘Apps’ en dan op ‘App Store’;

Scrol naar beneden en schakel ‘Ruim apps op’ in.

Daarnaast nemen foto’s en video’s al snel veel opslagruimte in. Het is dan een goed idee om iCloud-foto’s te gebruiken. Alle foto’s die je maakt worden dan niet op je iPhone opgeslagen, maar in je iCloud. Je kunt ze dan wel gewoon openen zoals je gewend bent, mits je bent verbonden met internet. Dat kan dan overigens ook op andere Apple-apparaten als je die hebt. Inschakelen doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op je naam en dan op ‘iCloud’;

Tik op ‘Foto’s’ en schakel ‘Synchroniseer deze iPhone’ in;

Zorg dat er een vinkje staat achter ‘Optimaliseer iPhone-opslag’.

Meer iPhone-tips?

