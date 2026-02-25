Handigste Apple Watch-functie staat standaard uit – zo schakel je ‘m in

De Apple Watch heeft veel slimme instellingen, maar de handigste functie staat standaard uitgeschakeld. Zo zet je de feature aan op je Apple Watch!

Handige Apple Watch-functie

Je Apple Watch krijgt er ieder jaar handige functies bij. Met grote updates als watchOS 26 brengt Apple verbeteringen en nieuwe features naar de Apple Watch. Dat is niet alles, want Apple verwijdert soms ook onderdelen van de smartwatch. Bij watchOS 10 was dat het geval, deze softwareversie bracht Apple uit in 2023. Het bedrijf schrapte dat jaar een belangrijke instelling van de Apple Watch. Met watchOS 10 was het niet meer mogelijk om over het scherm van de Apple Watch te vegen om van wijzerplaat te wisselen.

Apple kreeg veel kritiek na het schrappen van deze instelling in watchOS 10. Het bedrijf besloot daarom de functie terug te brengen met een tussentijdse watchOS-update. Helemaal hetzelfde werkt de handige Apple Watch-functie niet, want je moet deze nu eerst inschakelen bij de instellingen van watchOS. Wissel je regelmatig van wijzerplaat op je Apple Watch? Pas dan de volgende instellingen aan op je smartwatch!

Wisselen van wijzerplaten

Waar je in watchOS 9 en eerder eenvoudig van wijzerplaat wisselde door over het scherm te vegen, moet je deze handige Apple Watch-functie sinds watchOS 10 inschakelen. De feature staat standaard uit op je Apple Watch, om te voorkomen dat je onbedoeld van wijzerplaat wisselt. Heb je juist meerdere wijzerplaten, die je voor verschillende gelegenheden gebruikt? Schakel in dat geval deze optie in op je Apple Watch:

Druk op de Digital Crown van je Apple Watch; Open de Instellingen-app; Scrol naar beneden en ga naar ‘Klok’; Schakel ‘Veeg om andere wijzerplaat te kiezen’ in.

Heb je de handige Apple Watch-functie geactiveerd? Je kunt dan weer van wijzerplaat wisselen, door simpelweg over het scherm van je Apple Watch te vegen. Om dat te doen ga je naar het beginscherm van je Apple Watch en veeg je naar links over het display. Zo verschijnen er verschillende wijzerplaten, zodat je ze gemakkelijk met elkaar kunt vergelijken. Heb je een passende wijzerplaat gevonden? Stop dan met vegen, de wijzerplaat wordt vervolgens automatisch ingesteld op je Apple Watch.

Deze Apple Watch-functie is vooral handig als je voor bepaalde gelegenheden speciale wijzerplaten hebt. Zo kun je voor trainingen een specifieke wijzerplaat gebruiken, terwijl je tijdens kantooruren weer andere informatie op je Apple Watch wilt zien. Met verschillende wijzerplaten bepaal je welke gegevens je in één oogopslag ziet op je Apple Watch. Door simpelweg te vegen over het scherm van je Apple Watch heb je de juiste wijzerplaat zo gevonden.

Wissel je zelden van wijzerplaat? Dan kun je de instellingen van je Apple Watch beter niet aanpassen, om te voorkomen dat je onbedoeld naar een andere wijzerplaat gaat. Toch is het aan te raden om meerdere wijzerplaten te gebruiken, zodat je op ieder moment relevante informatie op je Apple Watch ziet. Vind jij deze Apple Watch-functie handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en bekijk ons op TikTok, zodat je nog meer uit jouw Apple-apparaat haalt!