De beste AirPods-functie staat standaard uit – zo zet je ‘m aan

Luister je regelmatig naar muziek met je AirPods? Dan is de kans groot dat je de beste functie van de AirPods nog niet gebruikt. Zo zet je die aan!

Beste functie van de AirPods

Het is al even geleden dat Apple de AirPods Pro 2 uitbracht, maar de oortjes krijgen er nog regelmatig nieuwe functies bij. Zo zijn de AirPods in iOS 17 én iOS 18 uitgebreid met handige features, waaronder verschillende gehoorfuncties en Gespreksdetectie. Laatstgenoemde functie is enorm handig, maar is standaard uitgeschakeld bij de AirPods Pro 2. Dat is jammer, want het is misschien wel de beste functie van de AirPods.

Met Gespreksdetectie registreren de AirPods gesprekken om je heen, zodat de oortjes weten wanneer iemand tegen je praat. Heb je Gespreksdetectie ingeschakeld? Dan wordt het volume van de AirPods automatisch verlaagd als iemand een gesprek begint. Ook wordt de transparantiemodus ingeschakeld om degene goed te verstaan. Zo voorkom je dat je een gesprek mist of iemand per ongeluk negeert. Gebeurt dat wel eens als je AirPods draagt? Wij leggen je uit hoe je Gespreksdetectie inschakelt!

Bekijk hier hoe je Gespreksdetectie inschakelt:

Gespreksdetectie inschakelen

Gespreksdetectie is dus een enorm handige functie, die ervoor zorgt dat je geen gesprek mist. De feature is op dit moment alleen beschikbaar bij de AirPods Pro 2 en de AirPods 4. Wil je de functie van de AirPods inschakelen? Dan moet je iPhone op iOS 17 of nieuwer draaien. Je ziet onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ of je jouw toestel nog moet bijwerken. Is dat gelukt? Dan zet je Gespreksdetectie als volgt aan:

Haal de AirPods uit de case en doe ze in; Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Bluetooth’; Tik op het informatiesymbool (i) achter je AirPods; Scrol naar beneden; Zet de schakelaar achter ‘Gespreksdetectie’ aan.

Met Gespreksdetectie ingeschakeld wordt het volume van de AirPods automatisch verlaagd als iemand tegen je praat. Andersom geldt overigens hetzelfde, de oortjes verlagen het geluid ook als jijzelf begint te praten. Na het gesprek wordt het volume vanzelf weer verhoogd, daarvoor hoef je zelf niks te doen. De functie werkt alleen als iemand direct tegen je praat, om te voorkomen dat de AirPods alle gesprekken om je heen opvangen.

AirPods Pro 2 én AirPods 4

Gespreksdetectie is misschien wel de beste functie die met iOS 17 naar de AirPods Pro 2 is gekomen. Met iOS 18 heeft Apple een reeks gezondheidsfeatures toegevoegd aan de oortjes. Zo kun je nu een gehoortest doen met de AirPods Pro 2, om te controleren of je gehoorschade hebt. Daarnaast kun je de oortjes straks als gehoorapparaat gebruiken of dragen om schadelijk geluid tegen te houden.

Kun je de functie niet vinden bij de instellingen van je AirPods? Dan is de kans groot dat jouw oortjes geen ondersteuning hebben voor Gespreksdetectie. De feature was oorspronkelijk alleen beschikbaar bij de AirPods Pro 2, maar is dit jaar ook naar de AirPods 4 gekomen. Ben je nog op zoek naar nieuwe oortjes? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de AirPods 4 en de AirPods Pro 2, zodat je nooit teveel betaalt:

