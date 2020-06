Tip: Zo verklein je bestanden van Pages, Numbers of Keynote

Wanneer je foto’s of andere afbeeldingen toevoegt aan je bestand in bijvoorbeeld Pages, wordt het al snel te groot om makkelijk te kunnen versturen. Dan kan het handig zijn om de bestanden te verkleinen. We leggen uit hoe je dit doet.

Tip: bestanden verkleinen in Pages, Numbers of Keynote

Pages, Numbers en Keynote zijn standaard macOS-apps waarmee je makkelijk teksten schrijft, presentaties maakt of cijfers invoert. Grote kans dat je deze bestanden wel eens wil delen met een collega of een vriend. Als er veel afbeeldingen in staan, wordt het bestand mogelijk te groot om bijvoorbeeld als bijlage in een e-mail te verzenden. Gelukkig kun je dan heel makkelijk de bestanden verkleinen. Zo doe je het.

Open het document dat je wil verkleinen; Klik op ‘Archief’ en kies voor ‘Maak bestand kleiner…’ Bovenin het venster dat verschijnt zie je een geschatte grootte van het kleinere bestand. Klik aan wat je wil veranderen: kies er bijvoorbeeld voor om de bestaande afbeeldingen wat kleiner te maken of haal de kwaliteit wat naar beneden; Staan er audio- of videofragmenten in je bestand? Dan kan het handig zijn om de delen die je eruit hebt geknipt ook helemaal te verwijderen.

Staat er een hd-video in, dan is het mogelijk om de kwaliteit wat naar beneden te schroeven. Meestal blijft de video dan nog behoorlijk scherp voor in een presentatie, maar neemt ‘ie minder ruimte in beslag. Je kan kiezen voor de voorgestelde kwaliteit, of de originele kwaliteit. Klik op ‘Maak een kopje kleiner’ om te bevestigen.

Krijg je de melding dat je niks kleiner kunt maken? Dan is je bestand al zo klein mogelijk. Wanneer je het bestand opslaat, kun je ervoor kiezen om het als kopie op te slaan: zo blijft het het originele bestand behouden, maar kun je het kleinere bestand makkelijk naar iemand versturen.

Wil je je bestanden graag verkleinen omdat je te weinig ruimte hebt op je MacBook, dan hebben we nog meer handige tips om ruimte vrij te maken. Zit ook je iCloud propvol? Ook daarbij is het handig om eens in de zoveel tijd wat geheugen vrij te maken. Meer tips om de opslagruimte van je Mac te optimaliseren? iPhoned laat je zien hoe je dat het beste doet.