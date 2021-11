Bestanden downloaden in Safari op iPhone of iPad: zo doe je dat

Met je iPhone en iPad kun je bestanden downloaden in Safari. Maar waar komen je Safari-downloads terecht en hoe pas je dit aan? In deze tip lees je alles over de Safari-downloadmanager van iOS en iPadOS.

Bestanden downloaden in Safari op iPhone en iPad

Kom je in Safari een bestand tegen dat je wil bewaren? Dan kun je het – net zoals op de Mac – downloaden. Standaard worden de bestanden opgeslagen in iCloud Drive, maar dit kun je aanpassen. Zo werkt het downloaden in Safari met een iPhone of iPad:

Tik op je iPhone of iPad in Safari op een link naar een downloadbaar bestand, zoals een document of ticket; Selecteer ‘Download’ of ‘Download gelinkt bestand’ om het bestand binnen te halen; Tik op de blauwe pijl in de adresbalk en kies ‘Downloads’; Selecteer de vergrootglas om de download terug te vinden.

Waar staat mijn Safari download?

Standaard bewaart Safari je gedownloade bestand in iCloud Drive. Dit is de clouddienst van Apple en is iets zoals Dropbox. Om naar je bestanden in iCloud Drive te gaan, open je de Bestanden-app. Dit is een applicatie van Apple die standaard op je iPhone en iPad staat.

Open dus de Bestanden-app en tik in het tabblad ‘Blader’ op ‘iCloud Drive’. Je Safari downloads worden bewaard Downloads-map; tik erop om de map te openen. Heb je meer Apple-apparaten, zoals een andere iPad of Mac? Dan zie je ze ook daar bij iCloud Drive verschijnen in de Download-map.

Locatie van Safari-downloads aanpassen

Je Safari-downloads komen dus standaard terecht in de Download-map van iCloud Drive. Dit kun je ook aanpassen. Zo bewaar je je downloads voortaan in een andere map van iCloud Drive, of kies je ervoor om de bestanden lokaal te bewaren. Zo doe je dat:

Open de Instellingen-app en tik op ‘Safari’; Kies voor ‘Downloads’; Tik op ‘Op mijn iPhone’ om je downloads lokaal te bewaren, of ‘Ander’ om ze in een andere map op te slaan.

Safari-downloads automatisch verwijderen

De nieuwe downloadmanager is lekker overzichtelijk, maar niet wanneer er tientallen bestanden in staan. Het is daarom mogelijk om downloads automatisch te verwijderen. Tik hiervoor op de onderste optie: ‘Verwijder onderdelen uit downloadlijst’. Vervolgens kun je aangeven of downloads na een dag, nadat het downloaden is geslaagd of handmatig verwijderd moeten worden.

