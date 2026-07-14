WhatsApp voegt een nieuwe functie toe aan ál je berichten: zo werkt die

Je berichten in WhatsApp hebben er een nieuwe functie bij! Benieuwd hoe die werkt? Hier vind je de nieuwe instelling voor ál je berichten in WhatsApp.

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Animaties in WhatsApp

Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! In de nieuwe versie van de berichtendienst worden je berichten uitgebreid met een opvallende functie. Berichten verschijnen voortaan op een andere manier in privé- en groepsgesprekken. Waar berichten eerder simpelweg binnenkwamen in een gesprek, voegt WhatsApp daar in de nieuwe versie van de applicatie een speciale animatie aan toe.

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Berichten verschijnen voortaan geanimeerd in zowel privé- als groepsgesprekken in WhatsApp. Verstuur je een bericht in WhatsApp? Dan verschijnt deze met één beweging vanuit de rechterhoek van je beeldscherm. Berichten in WhatsApp krijgen dus opnieuw animaties, terwijl de berichtendienst die eerder juist verwijderde uit de applicatie. Een belangrijke verandering is dat gebruikers zelf bepalen of ze de geanimeerde berichten zien. Zo werkt de nieuwe functie in WhatsApp!

Hier vind je de nieuwe functie

Je berichten in WhatsApp verschijnen voortaan met een bewegende animatie in privé- en groepsgesprekken. Eerder was dat al het geval bij spraakberichten, maar ook tekstberichten zijn nu uitgebreid met animaties. Ben je niet enthousiast over de animaties? Dan hebben we goed nieuws, want gebruikers bepalen zelf bij welke berichten ze animaties zien. Hier vind je de nieuwe functie in WhatsApp:

Open WhatsApp; Tik op ‘Jij’ in de onderste menubalk; Ga naar ‘Chats’; Kies voor ‘Animaties’; Selecteer daar welke berichten geanimeerd in WhatsApp verschijnen.

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WhatsApp heeft de animaties standaard ingeschakeld bij álle berichten, waardoor ze er per direct een nieuwe functie bij hebben. Toch zitten niet alle gebruikers te wachten op bewegende (tekst)berichten, maar WhatsApp geeft dus de mogelijkheid om alle animaties weer uit te schakelen. Zet daarvoor de schakelaar achter ‘Chatberichten’ uit, vervolgens verschijnen de tekstberichten weer op de oude manier in je gesprekken. Hetzelfde geldt voor de overige schakelaars in WhatsApp onder ‘Jij > Chats > Animaties’.

Meer over WhatsApp

Zie jij de nieuwe animaties in WhatsApp nog niet? Dan moet je even geduld hebben, want het duurt doorgaans enkele dagen tot weken voordat alle gebruikers aan de slag kunnen met nieuwe functies. De bewegende tekstberichten worden nu toegevoegd aan WhatsApp, daarvoor heb je minimaal versie 26.26.73 of nieuwer nodig. Zorg ervoor dat je WhatsApp bijwerkt in de App Store, de nieuwe functie komt vervolgens vanzelf beschikbaar in de applicatie.

Naast de nieuwe animaties werkt WhatsApp overigens aan nog meer nieuwe functies. Zo verschijnt er binnenkort een groen bolletje bij je profiel en krijgt Meta AI waarschijnlijk een prominentere plek in de applicatie. Wil je geen enkele nieuwe functie van WhatsApp missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!