Berichten verwijderen op WhatsApp: zo doe je dat

Per ongeluk een berichtje naar de verkeerde persoon gestuurd? Of een gênante typefout gemaakt? Wij vertellen je hoe je berichten op WhatsApp voor jezelf (en de ontvanger) kunt verwijderen!

Berichten op WhatsApp verwijderen: zo doe je dat

Heb je ooit een WhatsApp-bericht gestuurd waar je meteen spijt van had? Geen paniek, er is een oplossing! Je kunt namelijk je WhatsApp-berichten verwijderen op je iPhone, zowel voor jezelf als voor de ontvanger.

WhatsApp: berichten verwijderen Open een gesprek in WhatsApp; Plaats je vinger op het bericht dat je weg wilt halen; Kies in het verschenen menu de optie ‘Verwijder’; Tik op het icoontje met de prullenbak; Kies voor ‘Verwijder voor iedereen’.

Als je een bericht wilt verwijderen, krijg je twee opties: ‘Verwijder voor mezelf’ of ‘Verwijder voor iedereen’. De eerste optie zorgt ervoor dat het bericht alleen van jouw telefoon verdwijnt, maar niet van die van de ontvanger. De tweede optie zorgt ervoor dat het bericht ook bij de ontvanger wordt gewist. Dat is natuurlijk wat je wilt als je een typefout hebt gemaakt.

Beperkte tijd om WhatsApp-berichten te verwijderen

Krijg je bij de laatste stap alleen de optie ‘Verwijder voor mezelf’ te zien? Dan ben je te laat en is het bericht alleen voor jou te wissen. De ontvanger blijft dan het bericht wél zien.

Je hebt maar een beperkte tijd om berichten op WhatsApp te verwijderen. Je kunt alleen berichten verwijderen die je de laatste paar dagen hebt verstuurd. Daarna is het te laat en moet je leven met de gevolgen van je typeblunder.

Let op! De ontvanger kan altijd zien dat je een bericht hebt verwijderd. In plaats van je bericht, ziet hij of zij dan ‘Dit bericht is verwijderd’. Dat kan natuurlijk ook vragen oproepen. Wat stond er in dat bericht? Waarom heb je het verwijderd? Heb je iets te verbergen?

Dus als je echt zeker wilt zijn dat je een WhatsApp-bericht niet hoeft te verwijderen, kun je beter twee keer nadenken voordat je op ‘Verzenden’ drukt. Want verwijderen is dus niet altijd genoeg!

