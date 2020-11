Chat je vooral met een handjevol contacten? Zet deze berichten dan vast aan de bovenkant van de Berichten-app. Op die manier kun je gesprekken sneller hervatten. Berichten vastzetten op je iPhone, iPad en Mac doe je zo.

Berichten vastzetten op iPhone en iPad

Het vastpinnen van berichten kan zowel op je iPhone, iPad als Mac. Zodra je dit doet komt het gesprek bovenaan de app te staan, zodat je direct met elkaar kunt verder kletsen. Bovendien kun je dit ‘favorietenlijstje’ handmatig sorteren, terwijl berichten normaal gesproken op tijd gesorteerd worden.

Zorg er wel voor dat je Apple-apparaten op respectievelijk iOS 14, iPadOS 14 en macOS 11 (Big Sur) draaien, want in vorige versies werkt het niet. Check? Volg dan onderstaande stappen om berichten bovenaan vast te zetten.

Beginnen Open de Berichten-app op je Apple-apparaat; Vastpinnen Zoek in de lijst met berichten naar het contact dat je bovenaan vast wil zetten. Houd dit contactpersoon lang ingedrukt waarna het instellingenscherm opduikt; Bevestigen Kies voor ‘Maak vast’. Jouw chat met die persoon verdwijnt nu uit de normale lijst en verplaatst naar boven.

Je kunt contacten ook met een veegbeweging bovenaan het Berichten-scherm vastzetten. Veeg hiervoor volledig van links naar rechts, waarna de chat bovenaan vastgepind wordt. Je kunt de veegbeweging overigens ook halverwege stoppen en vervolgens op het gele pinnetje drukken om het vastpinnen af te ronden.

Maximaal negen chats tegelijk

De Berichten-app heeft plek voor maximaal negen vastgezette chats. Het maakt hierbij niet uit of het een sms-conversatie of iMessage-gesprek is. Je kunt de volgorde overigens aanpassen. Houd hiervoor simpelweg een chat ingedrukt en verschuif het icoontje naar de door jou gewenste positie.

Zodra je meer dan negen chats probeert vast te zetten geeft je iPhone of iPad een waarschuwing. Wil je toch nog één chat vastpinnen? Dan moet je eerst een ander gesprek weghalen. Dat doe je door de chat in kwestie lang ingedrukt te houden en vervolgens voor ‘Maak los’ te kiezen. De chat verplaatst nu weer naar de ‘gewone’ lijst.

