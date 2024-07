Ben je een bepaald bericht in WhatsApp kwijt? Vooral bij lange gesprekken komt dat wel eens voor. Maar je kunt in WhatsApp ook een bericht zoeken.

Een bericht zoeken in WhatsApp: zo werkt dat

WhatsApp-gesprekken kunnen lang worden, héél lang. Als je iemand al een paar jaar kent zit je zo aan de honderden zo niet duizenden berichten die je hebt gestuurd en ontvangen. En dan wordt het terugzoeken van een bericht behoorlijk lastig. Door alle berichten scrollen is dan simpelweg niet te doen.

Maar je kunt in WhatsApp ook naar een bepaald bericht zoeken. Je moet dan nog wel ongeveer weten waar het bericht over ging. Het is met de algemene zoekfunctie mogelijk om te zoeken in alle chats, de ongelezen berichten of de groepen. Deze zoekfunctie vind je bovenaan de lijst met al je chatgesprekken.

Het is ook mogelijk om een specifiek chatgesprek te doorzoeken. Dat doe je op de volgende manier.

Bericht in WhatsApp-gesprek zoeken Open de chat waarin je een bericht wilt zoeken; Tik bovenaan op de naam van de persoon waarmee je chat; Je ziet de contactinformatie, tik op de knop ‘Zoek’; Typ een of meerdere woorden waar je naar wilt zoeken in het zoekvak; Bij meerdere hits tik je op het bolletje met het pijltje om door de gevonden resultaten te bladeren.

Heb je het bericht gevonden? Dan tik je naast het zoekvak op annuleer. Je kunt dan verder met het gesprek.

Meer tips voor WhatsApp

WhatsApp krijgt constant nieuwe functies. Daarnaast worden er ook regelmatig bètaversies uitgebracht waarin er een voorproefje wordt gegeven van toekomstige vernieuwingen. Deze functies worden vaak dan later toegevoegd aan de app.

Daardoor is het soms lastig om precies te weten wat je allemaal kunt doen met de populaire berichtendienst. Om dit wat makkelijker te maken, hebben we hieronder een lijst gemaakt met de belangrijkste en meest recente WhatsApp tips.