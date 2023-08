Bericht sturen op WhatsApp zonder opslaan contact – zo werkt het

Wil je een nieuw gesprek starten, maar staat het nummer niet in je contacten? Met deze functie kun je een bericht sturen op WhatsApp, zonder het contact op te slaan!

Voordat je een bericht kunt versturen naar een nieuw nummer op WhatsApp, moet je dit nummer eerst toevoegen aan je contacten. Niet altijd handig, want je wilt natuurlijk niet alle nummers direct in je contacten hebben staan. Via een omweg is het nu toch mogelijk om een bericht te sturen naar een nummer, zonder dat je dat nummer hebt opgeslagen op je iPhone.

Het is dus nog niet in WhatsApp zelf mogelijk om een bericht te sturen, zonder dat je het contact hebt opgeslagen. In WhatsApp is het overigens wel mogelijk om naar een onbekend nummer een bericht te sturen, als je een gedeelde groep hebt met dat nummer. Je kunt dan op het nummer tikken en een chat starten, zonder het contact eerst op te slaan. Wij leggen je uit hoe je naar ieder onbekend nummer een bericht kun sturen.

Zo hoef je nooit meer contacten op te slaan

Een bericht sturen op WhatsApp zonder het opslaan van een contact gaat heel gemakkelijk. De functie is (nog) niet in WhatsApp zelf verwerkt, je moet daarom naar een aparte website om een bericht te versturen. Dat gaat als volgt:

Selecteer het telefoonnummer dat je wilt berichten; Zet het nummer achter deze link: https://wa.me/; Ga naar de pagina en klik op ‘Doorgaan naar chat’.

Pas wel op als je een bericht naar een buitenlands nummer op WhatsApp wilt sturen, je moet dan de landcode voor het nummer in de link zetten. Zo is de landcode voor Duitsland bijvoorbeeld 49, dus de link ziet er dan zo uit: https://wa.me/49. Daarna voer je de rest van het nummer in, zodat je het nummer kunt berichten op WhatsApp zonder het op te moeten slaan in je contacten.

Onduidelijk of de functie naar WhatsApp komt

Het is nog niet duidelijk of WhatsApp van plan is de functie in de app zelf te introduceren. Voor nu is het dus in ieder geval via een omweg mogelijk om een bericht te sturen op WhatsApp, zonder het opslaan van het contact. Dat is fijn, want zo staan er straks niet allemaal onbekende nummers in je contactenlijst.

