Bellen via iPad uitzetten: zo word je niet meer gebeld via je tablet

Vind je het ook zo vervelend dat je iPad begint te rinkelen als iemand je probeert te bellen op je iPhone? iPhoned vertelt hoe je het bellen via de iPad kunt uitzetten!

Bellen via iPad uitzetten: zo doe je dat

Wanneer je een iPhone en een iPad bezit, heb je vast al eens gemerkt dat ook je iPad overgaat als iemand je belt. Soms is dat best handig, omdat je daarmee niet op zoek moet gaan naar je iPhone als je net even op de iPad bezig bent.

Het wordt wel vervelend als je meerdere iPhones of iPads hebt en ze gaan elke keer allemaal af. En soms wil je gewoon het bellen via de iPad uitzetten, omdat het de tablet is waar je kinderen vaak mee spelen.

Hoe je het bellen via de iPad precies moet uitzetten, lees je hieronder.

Bellen via iPad uitzetten Open de Instellingen op je iPhone; Scrol naar beneden en tik op ‘Telefoon’; Tik op ‘Bel via andere apparaten’; Zet met de schuifknoppen het bellen via andere apparaten (zoals iPad) uit.

Helemaal uitzetten of per apparaat

Zoals je ziet kun je het bellen via een iPad en andere apparaten helemaal uitzetten door de bovenste schuifknop te gebruiken. Heb je meerdere iPads die elke keer afgaan tijdens een telefoontje en je wilt alleen een specifieke tablet niet meer laten rinkelen? Dan geef je dat in het lijstje eronder aan. Je ziet hier alle apparaten die je zijn ingelogd met je account en het bellen individueel uitzetten.

Om te kunnen bellen met je iPad moet je dus ingelogd zijn met hetzelfde Apple ID op je Apple-apparaten. Maar om het bellen via andere apparaten te laten werken moeten er nog een paar zaken ingesteld zijn. De apparaten moeten namelijk ook verbonden zijn met wifi. Daarnaast moeten ze moeten in de buurt liggen van je iPhone om te bellen.

Vond je deze tip over het uitzetten van bellen via de iPad ook zo handig?