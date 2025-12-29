iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

2 slimme manieren om de batterijstatus van je AirPods snel te controleren

Maurice Snijders
Maurice Snijders
29 december 2025, 10:30
2 min leestijd
2 slimme manieren om de batterijstatus van je AirPods snel te controleren

Wil je weten in hoeverre je AirPods nog zijn opgeladen, dan kun je de batterijstatus controleren – we laten je zien hoe je dat eenvoudig doet.

De batterijstatus van je AirPods checken

Als je vlak voordat je weg moet wilt weten of je AirPods nog voldoende zijn opgeladen, kun je een paar dingen doen. Je kunt ze voor de zekerheid nog snel even een paar minuten opladen. Daarmee vergroot je de kans dat je ze onderweg nog kunt gebruiken al aanzienlijk. Toch wil je soms ook gewoon weten hoeveel energie er nog in de AirPods en in de case zit. Dat kun je op twee manieren checken.

1. Op je iPhone

Om de batterijstatus van je AirPods te checken op je iPhone open je het oplaaddoosje van je AirPods in de buurt van je iPhone. Je krijgt de batterijstatus van je AirPods en de case dan eigenlijk meteen te zien in het pop-up schermpje op je iPhone.

batterijstatus

Zijn je AirPods al verbonden met je iPhone en heb je ze op dit moment in je oren zitten? Dan is er nog een manier om de batterijstatus te checken. Ga dan op je iPhone naar ‘Instellingen’ en tik op de naam van je AirPods. Vervolgens zie je bovenin de batterijstatus.

Een andere handige manier is om een widget op je thuisscherm te zetten. Daarop zie je in een oogopslag niet alleen de batterijstatus van je AirPods en de oplaadbare, maar ook van je iPhone en je Apple Watch. Alles mooi op een rij.

batterijstatus

2. Op je Apple Watch

Je kunt de batterijstatus van je AirPods ook op je Apple Watch bekijken. Hiervoor moeten je AirPods wel eerst verbonden zijn met je Apple Watch. 

  1. Tik op ‘Instellingen > Bluetooth’ op je Apple Watch;

  2. Tik op je AirPods om ze te verbinden met je Apple Watch;

  3. Druk vervolgens op de zijknop en tik op de batterijstatus;

  4. Scrol naar beneden, onder ‘Accessoires’ vind je de batterijstatus van je AirPods terug.

Apple Watch

