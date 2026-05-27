Zo check je de batterijstatus van jouw AirPods op je iPhone of Apple Watch

Ben je benieuwd naar de batterijstatus van je AirPods om te weten hoe lang je nog kunt luisteren? Check het met je iPhone of Apple Watch.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterijstatus AirPods checken met iPhone of Apple Watch

Wil je weten hoe lang je vandaag nog met je AirPods kunt doen (voordat ze leeg zijn)? Dan moet je de batterijstatus van de AirPods even checken. Dat doe je op je iPhone of Apple Watch op de volgende manier.

Op je iPhone is dit het gemakkelijkst. Open het oplaaddoosje van je AirPods gewoon in de buurt van je iPhone. Je krijgt dan binnen een paar seconden de batterijstatus van je AirPods te zien in een pop-up schermpje. Het maakt daarbij niet uit of je iPhone wel of niet vergrendeld is.

Zijn je AirPods al verbonden met je iPhone en heb je ze op dit moment in je oren zitten? Dan is er nog een manier om de batterijstatus van de AirPods te checken. Ga dan op je iPhone naar ‘Instellingen’ en tik op de naam van je AirPods. Vervolgens zie je bovenin de batterijstatus.

Nog gemakkelijker is het om een widget op je iPhone te zetten. Die widget laat de batterijstatus van maximaal vier apparaten tegelijkertijd zien en daar kun je dus ook je AirPods bij zetten. Zo zie je dus in een oogopslag welk apparaat je bijna moet opladen. Voeg gewoon een widget toe zoals je altijd doet en zoek naar de widget ‘Batterijen’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Via je Apple Watch

Je kunt de batterijstatus van je AirPods ook op je Apple Watch bekijken. Hiervoor moeten je AirPods wel eerst verbonden zijn met je Apple Watch.

Tik op ‘Instellingen > Bluetooth’ op je Apple Watch;

Tik op je AirPods om ze te verbinden met je Apple Watch;

Druk vervolgens op de zijknop en tik op de batterijstatus;

Scrol naar beneden, onder ‘Accessoires’ vind je de batterijstatus van je AirPods terug.

Meer tips?

Vond je deze tips handig en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!