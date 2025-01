5 manieren om de batterijduur van je AirPods Pro 2 te verlengen

De batterijduur van de AirPods Pro 2 is niet slecht, maar soms wil je net wat langer door – met deze 5 manieren krijg je dat voor elkaar!

5x batterijduur AirPods Pro 2 verlengen

Met de AirPods Pro 2 kun je onafgebroken zo’n 6 uur muziek luisteren voordat je ze weer in de oplaadcase moet stoppen. Hoewel dat in veel gevallen voldoende is, wil je soms toch dat je AirPods een wat langere batterijduur hebben. We laten je 5 manieren zien waarmee je dat voor elkaar krijgt.

1. Schakel ruisonderdrukking en Ruimtelijke Audio uit

Je wilt de beste functies van de AirPods natuurlijk niet uitschakelen. Maar wanneer je ze niet echt nodig hebt, kan dat zeker zorgen voor een langere batterijduur van je AirPods. De meeste mensen weten wel dat actieve ruisonderdrukking (ANC), EQ, Ruimtelijke Audio en andere functies de batterij sneller leegtrekken. Je hoeft ze niet per se allemaal uit te schakelen, maar schakel in elk geval de functies die je niet gebruikt uit. Dit doe je heel eenvoudig via het dashboard of het Bedieningspaneel.

2. Profiteer van de Mono-modus

Als je je AirPods vaak gebruikt voor gesprekken, dan kun je de batterijduur (en daarmee de luister- en gesprekstijd) verlengen door elke AirPod afzonderlijk te gebruiken via de Mono-modus. Het enige wat je hoeft te doen, is de AirPod die je het liefst gebruikt eruit halen en de andere in de oplaadcase laten zitten om op te laden. Je kunt zelfs ruisonderdrukking inschakelen in deze modus als dat nodig is.

3. Zorg dat Geoptimaliseerd Opladen staat ingeschakeld

Geoptimaliseerd Opladen leert van jouw oplaadroutine en wacht met opladen tot voorbij 80 procent totdat je de AirPods moet gebruiken. Dit helpt de levensduur van de batterij te verlengen. Hoewel de functie automatisch staat ingeschakeld, is het een goed idee om het op cruciale momenten even te controleren. Het zal je verbazen hoeveel automatische functies toch willekeurig zijn uitgeschakeld.

4. Luister op niet te hoog volume

De AirPods hebben een paar geweldige opties voor slechthorendheid, zoals Adaptieve Audio om omgevingsgeluiden hoorbaar en minder hard te maken als je naar muziek luistert. Gespreksversterking is een functie die de nadruk legt op stemmen tijdens gesprekken. Helaas verbruiken deze functies, samen met een hoog volume, meer stroom. Een goed idee dus om het volume een paar tandjes lager te zetten.

Twijfel je wat een goed en veilig volumeniveau is, dan kun je Apple voor je laten kiezen door de functie ‘Vermindering van hard geluid’ in te schakelen. Hiermee kan je iPhone het geluid van je koptelefoon analyseren en geluid dat het ingestelde decibelniveau overschrijdt verminderen.

5. Gebruik Reverse Wireless Charging

Tot slot kun je met de handige functie Reverse Wireless Charging, oftewel omgekeerd opladen, de batterijduur van je AirPods verlengen. Daarmee bedoelen we dat je je AirPods kunt opladen met Apple-producten die een USB-C aansluiting hebben. Denk aan iPhones, iPads en Macs. Sluit de oplaadcase van je AirPods Pro 2 er op aan met een USB-C kabel en het opladen begint gelijk. Dit is uiteraard vooral handig wanneer je ergens bent waar geen stopcontact in de buurt is.

AirPods Pro 2 aanschaffen

Heb je nog geen AirPods Pro 2 maar wil je ze wel aanschaffen? Kijk dan hieronder naar de beste deals. Dan weet je zeker dat je niet te veel betaalt!