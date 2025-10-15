Batterijbesparing op de iPhone 17 (en eerder): deze 7 tips helpen écht

Vind je het belangrijk dat jouw iPhone altijd werkt? Deze zeven tips helpen écht bij de batterijbesparing van de iPhone 17 en eerdere iPhones!

Batterijbesparing op de iPhone 17

De nieuwe iPhones van 2025 zijn uitgebracht en ze hebben een sterk verbeterde accuduur. Vind jij het belangrijk dat jouw iPhone het einde van de dag haalt? En dat het toestel altijd werkt? In dat geval zijn er meerdere functies, die zorgen voor batterijbesparing bij de nieuwe iPhone 17 én eerdere modellen. Met deze zeven handige tips gaat jouw iPhone nog langer mee!

1. Energiebesparingsmodus

De eenvoudigste manier voor batterijbesparing bij de iPhone 17 en eerdere iPhones bereik je met het inschakelen van de energiebesparingsmodus. Met deze functie worden achtergrondactiviteiten als het ophalen van e-mails en het synchroniseren van iCloud beperkt. Deze activiteiten verbruiken veel energie, waardoor de accu van je iPhone sneller leeg gaat. Met de energiebesparingsmodus voorkom je dit. Zo zet je de functie aan:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Batterij’;

Kies voor ‘Energiebesparingsmodus’;

Zet de schakelaar achter ‘Energiebesparingsmodus’ aan.

Let wel op, want de energiebesparingsmodus zorgt er doorgaans voor dat je iPhone iets trager werkt. Zo worden de verwerkingssnelheid van de iPhone en verversingsfrequentie van het scherm verlaagd. Je merkt hier vaak weinig van, terwijl ze wel voor batterijbesparing bij jouw iPhone 17 of eerdere iPhone zorgen. Je kunt de energiebesparingsmodus ook als regelaar aan het Bedieningspaneel toevoegen, zodat je de functie eenvoudig in- en uitschakelt.

2. Adaptieve stroom

Apple heeft naast de energiebesparingsmodus in iOS 26 een extra batterijfunctie geïntroduceerd. Met Adaptieve stroom past je iPhone de prestaties automatisch aan, wanneer het batterijgebruik hoger is dan normaal. Bereikt je iPhone een batterijpercentage van twintig procent of later? In dat geval wordt de energiebesparingsmodus automatisch aangezet. Hier vind je de nieuwe batterijfunctie:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Batterij’;

Kies voor ‘Energiebesparingsmodus’;

Zet de schakelaar achter ‘Adaptieve stroom’ aan.

Wil je op de hoogte gebracht worden als de functie wordt ingeschakeld? Zet dan ook de schakelaar achter ‘Meldingen voor Adaptieve stroom’ aan, zodat je iPhone een notificatie geeft als de feature wordt geactiveerd. Met Adaptieve stroom wordt de schermhelderheid verlaagd en duren bepaalde activiteiten langer om te laden. Zo zorgt de functie voor batterijbesparing bij alle uitvoeringen van de iPhone 17, iPhone 16 en de iPhone 15 Pro (Max). Op eerdere iPhones werkt Adaptieve stroom niet.

3. Always-on scherm

De iPhone 17 beschikt over een aantal verbeteringen, waaronder het nieuwe always-on scherm. Deze functie was jarenlang exclusief voor de Pro-modellen, maar is sinds 2025 ook beschikbaar bij de reguliere iPhone. Met het always-on scherm blijven de tijd en achtergrond van je iPhone – zoals de naam al doet vermoeden – altijd zichtbaar. Helaas zorgt dat ook voor een hoger batterijverbruik bij de iPhone 17. Zo schakel je het always-on scherm uit bij de iPhone:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Scherm en helderheid’; Kies voor ‘Altijd aan’; Zet de schakelaar achter ‘Altijd aan’ uit.

Wil je toch de tijd blijven zien, maar ben je ook op zoek naar een manier voor batterijbesparing bij de iPhone 17, iPhone 16 Pro (Max), iPhone 15 Pro (Max) of iPhone 14 Pro (Max)? Je kunt dan ook enkel de achtergrond verbergen om energie te besparen. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Scherm en helderheid > Altijd aan’ en zet de schakelaar achter ‘Altijd aan’ weer aan. Schakel ‘Toon achtergrond’ uit, zodat het always-on scherm minder stroom nodig heeft maar tóch zichtbaar blijft.

4. Geoptimaliseerd opladen

Er zijn verschillende manieren om voor batterijbesparing bij de iPhone 17 of eerdere iPhones te zorgen, maar het is ook belangrijk om de batterijconditie op orde te houden. Hoe vaker je het toestel oplaadt, hoe slechter de staat van de accu wordt. Apple heeft daar een handige oplossing voor bedacht, die voorkomt dat de iPhone te lang blijft hangen op een batterijpercentage van honderd procent. Hier vind je de handige functie:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Batterij’;

Kies voor ‘Opladen’;

Zet de schakelaar achter ‘Geoptimaliseerd opladen’ aan.

Heb je de batterijfunctie ingeschakeld? Er verschijnt dan een balk, waarin je ook de oplaadlimiet van je iPhone kunt instellen. Het is mogelijk om de iPhone altijd tot slechts tachtig procent op te laden, zodat de accu minder hard achteruitgaat. Vind je het belangrijker dat het toestel de hele dag meegaat? Kies dan alleen voor Geoptimaliseerd opladen. De iPhone laadt pas verder op dan tachtig procent, wanneer je het toestel bijna nodig hebt. Dat is niet alleen goed voor de batterijbesparing, maar ook voor de levensduur van de accu in je iPhone.

5. Donkere modus

Vind je het scherm van je iPhone vaak te fel? Dat is goed voor te stellen, zeker bij de nieuwe iPhone 17-serie. Apple heeft de piekhelderheid van de iPhones verhoogd, waardoor het display nóg feller is bij bepaald omgevingslicht. Een lichter scherm heeft ook meer energie nodig, dus het is voor de batterijbesparing van je iPhone 17 of eerder verstandig om de donkere modus in te schakelen. Dat doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Beeldscherm en helderheid’;

Kies onder ‘Weergave’ voor ‘Donker’.

In de donkere weergave zie je veel meer zwarte elementen terug op het beeldscherm van je iPhone. Dat is goed voor de batterijbesparing van de iPhone 17 en eerdere iPhones, omdat deze minder stroom verbruiken bij een donker beeldscherm. Zo vragen witte elementen meer van de batterij dan zwarte elementen. Wil je dat je iPhone zo lang mogelijk meegaat? Schakel dan standaard de donkere modus in. Zet onder ‘Weergave > Automatisch’ aan om je iPhone in de avond vanzelf te laten wisselen tussen de lichte en donkere modus.

6. Draadloze verbinding

Ben je regelmatig onderweg, maar heb je tijdens je reis geen mobiel bereik? In dat geval is het verstandig om de mobiele data van je iPhone uit te schakelen. Als je dat niet doet blijft je iPhone zoeken naar een mobiel netwerk, ook als er op dat moment geen bereik is. Het zoeken naar een netwerk verbruikt veel stroom, waardoor je iPhone sneller leeg gaat. Schakel daarom de volgende functie tijdelijk uit voor batterijbesparing bij de iPhone 17 en eerder:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Mobiel netwerk’;

Zet de schakelaar achter ‘Mobiele data’ uit.

Het is bovendien aan te raden om vooral gebruik te maken van wifi-verbindingen. Deze vragen over het algemeen minder stroom van je iPhone, omdat het toestel bij mobiele netwerken continu moet zoeken naar een nieuwe verbinding. Heb je geen toegang tot een wifi-netwerk? Houd dan goed in de gaten of je iPhone wel voldoende mobiel bereik heeft. Als dat niet het geval is kun je de mobiele data beter tijdelijk uitschakelen. Vergeet de functie niet weer in te schakelen, zodra je mobiele bereik terug is.

Heb je een nieuwe iPhone 17 gehaald? De nieuwste iPhones draaien standaard op iOS 26. Dit is de recentste softwareversie voor de iPhone, waarmee veel nieuwe functies naar het toestel komen. Het gaat om de grootste software-update in jaren, die Apple nog aan het verbeteren is. De laatste manier voor batterijbesparing van de iPhone 17 is daarom eenvoudig, want je moet ervoor zorgen dat je de komende software-updates blijft installeren.

Het is de verwachting dat iOS 26 nu nog niet volledig is geoptimaliseerd, waardoor bepaalde functies meer energie verbruiken dan nodig is. In toekomstige softwareversies worden deze features efficiënter gemaakt, dat goed is voor de batterijbesparing van je iPhone 17 én eerdere iPhones die op iOS 26 draaien. Onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-updates’ vind je altijd de nieuwste softwareversie. Zet ‘Automatische updates’ aan, zodat je zeker weet dat nieuwe software vanzelf wordt geïnstalleerd op je iPhone.

Meer iPhone-tips

Batterijbesparing op je iPhone 17 kun je op meerdere manier bereiken. Veel van deze tips gelden ook voor eerdere iPhones, die veel langer mee kunnen gaan als je de instellingen aanpast. Wil je deze niet veranderen? Zorg er dan in ieder geval voor dat je de nieuwste softwareversies blijft installeren, want die worden steeds beter geoptimaliseerd. Zo vragen nieuwe functies steeds minder van de accu van je iPhone.