Zo weet je of de batterij van je iPhone moet worden vervangen

Is het bijna tijd om de batterij van je iPhone te vervangen, of kun je er nog met een gerust hart een tijdje mee door? In dit artikel lees je hoe je dat checkt, waar je terecht kunt als vervangen nodig blijkt te zijn en hoeveel je dat dan kost.

Moet je de batterij van je iPhone al vervangen?

Bij normaal gebruik van je iPhone is de batterij over het algemeen het eerste onderdeel dat toe is aan vervanging. Dat komt niet doordat de batterij zo kwetsbaar is, maar door het steeds weer opnieuw opladen en leeg laten lopen. Na zo’n 500 tot 1000 laadcycli heeft de batterij zijn beste tijd wel gehad.

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om de levensduur van de batterij te verlengen, zoals de accustand van je iPhone tussen de 30 en 90 procent houden. Maar vroeg of laat komt het einde van de batterij in zicht. Het enige wat dan nog rest is de batterij laten vervangen of een nieuwe iPhone aanschaffen. Zo controleer je of het daar al tijd voor is:

Open de app Instellingen; Scrol een stukje naar beneden en tik op ‘Batterij’; Tik op ‘Batterijconditie en opladen’.

Is de ‘Maximumcapacitieit’ daar lager dan 80%, dan is het (volgens Apple) tijd om naar een nieuwe accu te kijken.

Batterij vervangen: dit zijn de kosten

Bij Apple zelf betaal je voor het vervangen van de batterij tussen de 79 tot 119 euro. Als vuistregel geldt: heeft je iPhone Touch ID, dan kost het 79 euro, heb je er een met Face ID reken dan op 99 euro. Alleen bij de iPhone 14-modellen betaal je 119 euro voor een nieuwe batterij.

De snelste manier is om een afspraak te maken met een Apple Store (of een herkende Apple-serviceprovider waar de prijzen vrijwel zeker hetzelfde zijn) en je iPhone daar naartoe te brengen. Vaak kan dat zelfs nog op dezelfde dag. Een dag later kun je je iPhone over het algemeen weer ophalen. Een andere optie is je iPhone naar Apple opsturen, maar dan heb je altijd te maken met levertijden.

Maak altijd eerst een back-up

Hoewel het niet waarschijnlijk is dat je door het batterij vervangen gegevens kwijtraakt, is het toch een goed idee om eerst een back-up te maken. Sterker nog, Apple eist dat er vooraf een back-up wordt gemaakt, omdat de fabrikant geen verantwoordelijkheid neemt voor dataverlies.

Overigens: als er naast een batterij die aan het einde van zijn Latijn is ook nog andere problemen worden gevonden, dan is de kans groot dat deze ook verholpen moeten worden. Hiervoor worden dan mogelijk extra kosten in rekening gebracht.

