Veel mensen klagen over de accuduur van hun iPhone en proberen het maximale uit hun batterij te halen. Er doen echter een hoop batterij-mythes de ronde. iPhoned zet de meest hardnekkige fabels op een rij en vertelt wat wél werkt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterij-mythes ontkracht en 4 tips die wél werken

De accu van een smartphone is niet het meest sexy onderdeel, maar wel heel belangrijk. Je hebt natuurlijk niets aan een geweldige camera of spraakassistent wanneer je iPhone leeg is. Accuduur verlengen is en blijft daarom een hot topic met een hoop misverstanden. Deze mythes helpen we de wereld uit.

Mythe 1: ’s Nachts opladen is slecht

Deze mythe stelt dat je accu ’s nachts oververhit raakt en daardoor uiteindelijk minder capaciteit heeft. Dit was vroeger zo, maar tegenwoordig niet meer. iPhones en laders zijn een stuk slimmer geworden en weten beter met de elektriciteit om te gaan. Je telefoon neemt niet meer stroom op dan hij nodig heeft en je kunt daarom met een gerust hart opladen terwijl je slaapt.

Op de officiële Apple-website valt te lezen dat oplaadbare accu’s een beperkte levensduur hebben en pas vervangen hoeven te worden tegen de tijd dat de capaciteit afneemt. Indien het toestel in de zon ligt wordt de accu wél warm, en neemt de capaciteit veel sneller af dan normaal.

Ook interessant: Tip: Zo check je of je iPhone-accu aan vervanging toe is

Mythe 2: Apps afsluiten verbetert de accuduur

Net als mensen hebben ook iPhones een geheugen dat soms volloopt. Om ruimte vrij te maken, stop je enkele apps. Klinkt logisch, toch? Toch raakt deze mythe kant noch wal. Apple zelf ontkrachtte de theorie namelijk al in 2016.

De kans is zelfs veel groter dat je de accuduur verkort door apps af te sluiten, en het is slecht voor je iPhone. Recent geopende applicaties gebruiken het werkgeheugen (RAM) – niet te verwarren met opslag – zodat ze sneller openen. Zodra je alle apps sluit, wordt het werkgeheugen gewist en moeten ze opnieuw worden ingeladen als je ze opent. Dit kost niet alleen tijd, maar ook extra energie.

Mythe 3: Laat je accu helemaal leeglopen voordat je oplaad

Dit advies kom je nog weleens tegen bij aanschaf van huishoudelijke apparaten, maar gaat niet op voor smartphones. iPads en iPhones maken gebruik van lithium-ion batterijen en daarbij maakt het niet uit met welk percentage je begint met opladen. Dit in tegenstelling tot accu’s van vroeger, die nogal eens ‘vergaten’ hoeveel percentage ze nog hadden en daardoor leegliepen.

Er schuilt echter wel enige waarheid in deze fabel. Het klopt namelijk dat iedere oplaadcyclus (100 procent accu bijladen) capaciteit van de accu’s afsnoept. Dit is echter normaal en pas na jaren merkbaar. De meeste iPhones hebben na twee à drie jaar gebruik daarom doorgaans zo’n 80 procent accucapaciteit over.

Mythe 4: Zet je bluetooth en internet uit voor langere accuduur

Het heeft geen zin om je bluetooth, wifi en mobiele internetverbinding uit te zetten wanneer je je iPhone niet gebruikt. Sterker nog: wanneer je telkens al je verbindingen aan- en uitzet, verbruik je veel meer energie dan wanneer je altijd verbonden blijft.

Wederom was deze mythe vroeger goed advies: wifi en bluetooth vraten energie, maar tegenwoordig niet meer. Bovendien kun je je iPhone nog steeds het best op vliegtuigstand zetten wanneer je nog maar een paar procent accu overhebt, en geen oplader in de buurt is. Het is echter niet verstandig om dit altijd te doen, omdat de telefoon relatief veel energie verbruikt bij het herstellen van de verbinding.

Deze tips werken wél

Goed, je weet nu welke batterij-mythes er rondgaan, maar wat moet je dan wel doen voor een langere batterijduur? 4 feiten op een rij.

Feit 1: Blijf up-to-date en koel

Ten eerste moet je er natuurlijk voor zorgen dat je altijd de laatste iOS-versie gebruikt. Apple voegt continu nieuwe, slimme manieren toe om meer uit je accu te halen en dus is het verstandig om je software bij te werken.

Daarnaast kan je iPhone niet goed tegen extreme temperaturen, zoals vrieskou en hitte. Zorg er daarom voor dat je ‘m op kamertemperatuur oplaadt: dit is ideaal voor de accucapaciteit. Als je iPhone tijdens het laden op kamertemperatuur toch te warm wordt, ligt het misschien aan je hoesje. Verwijder deze en ga verder met laden.

Feit 2: Optimaliseer de instellingen

Er zijn twee manieren om accu te besparen: zelf de schermhelderheid naar beneden bijstellen, of dit automatisch laten doen. Om het scherm te dimmen open je het Bedieningspaneel en versleep je de balk naar beneden.

Auto-helderheid past de helderheid van je scherm automatisch aan op de hoeveelheid omgevingslicht. Ga hiervoor naar het instellingenmenu, open ‘Algemeen’ en tik op ‘Toegankelijkheid’. Selecteer hier ‘Aangepaste weergaven’ en verschuif de schakelaar bij ‘Pas automatisch aan’.

Lees ook: Tip: Je iPhone-scherm verder dimmen dan eigenlijk mogelijk is

Feit 3: Beperk apps op de achtergrond

Heel veel apps blijven actief op de achtergrond en snoepen zo stroom. Ga naar de instellingen en tik op ‘Batterij’ om je verbruik in te zien en spot de boosdoeners. Om je accuduur te verlengen ga je terug naar de instellingen, kies je ‘Algemeen’ en schakel je de schakelaar bij ‘Ververs apps op achtergrond’ uit. Geef hier aan welke apps wel ongezien mogen bijwerken, zoals WhatsApp, en welke niet.

Feit 4: Bespaar je accu

Indien je nog maar een paar procent batterij over hebt en geen oplader in de buurt is, dan is het tijd om je accu te sparen. Zet hiervoor de energiebesparingsmodus aan, waardoor visuele effecten beperkt worden en e-mails bijvoorbeeld niet langer gesynchroniseerd worden. Je vindt deze optie in het instellingenmenu onder ‘Batterij’. Check ons artikel over iPhone-accutips om nog meer uit je accu te halen!

Dat waren de batterij-mythes en fabels. Wil je meer handige tips & tricks voor je iPhone en andere Apple-apparaten ontvangen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, of download de gratis app!