Klopt het accupercentage van je iPhone niet? Zo kalibreer je de batterij

Verspringt het accupercentage van je telefoon ineens, of valt hij soms zomaar uit? Dan is het tijd om de batterij van je iPhone te kalibreren. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe het werkt.

Handleiding: iPhone batterij kalibreren

Je knippert twee keer met je ogen en je iPhone-batterij verspringt van 32 naar 26 procent. Herkenbaar? Dan is het verstandig om de iPhone-batterij even te kalibreren. Kortgezegd weet het toestel hierna weer hoeveel stroom er totaal in de accu kan, en hoeveel ‘puf’ hij dus nog heeft.

Sluit je iPhone (of iPad) aan op het stopcontact; Gebruik hierbij het liefst de originele oplader, zo weet je dat je sowieso goed zit. Voer een harde reset uit; Op nieuwe iPhones (vanaf de iPhone 8) doe je dit door kort op de volume omhoog-kop, snel op de volume omlaag-knop en vervolgens knop op de zijkant te drukken. Helemaal bijladen Laat je iPhone nu aan de oplader liggen tot de batterij helemaal vol zit (dus op 100 procent staat). Doorladen Zodra je iPhone-batterij (of iPad) de 100 procent aantikt, laat je ‘m nog 60 tot 90 minuten aan de lader hangen.

Kom je er bij stap twee niet uit? Lees dan ons artikel over het resetten van je iPhone. Hierin leggen we per model precies uit hoe je een iPhone moet resetten.

Gaat het opladen in stap drie naar 100 procent heel langzaam? Dat klopt! Dit heeft alles te maken met het balanceerproces. De cellen van je iPhone-accu worden hierbij ontladen en geladen tot ze de juiste eindspanning hebben bereikt. Dit proces kan best lang duren, helemaal wanneer je je Apple-telefoon al jaren gebruikt.

Heb je een iPhone 11? Let op!

Heb je een iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max? Dan is het niet nodig om je iPhone-batterij handmatig te kalibreren. Sinds iOS 14.5, de software-update die in april 2021 uitkwam, doet je toestel dit namelijk vanzelf. Dit heeft alles te maken met een batterijprobleem dat alleen speelt op de iPhone 11 (Pro).

Wil je controleren of jouw toestel automatisch aan het kalibreren is? Open dan de Instellingen-app, tik op ‘Batterij’ en ga naar ‘Batterijconditie’. Zie je een melding aan de bovenkant van het menu? Dan is je iPhone 11 (Pro) automatisch aan het kalibreren. Je merkt overigens niks van dit proces: alles gebeurt op de achtergrond.

De voordelen van kalibreren

Kalibreren is een technisch proces, maar laat je niet afschrikken. Het werkt namelijk best simpel.

Binnenin de batterij van je iPhone zit een chip die weet hoeveel energie er nog aanwezig is. Aan de hand hiervan wordt berekend hoeveel procent batterij je nog hebt.

Hiervoor moet de chip wel weten hoe groot de totale capaciteit is. Dat doe je door de batterij van 0 naar 100 procent op te laden. Waarschijnlijk leg je je toestel al eerder aan de lader, bijvoorbeeld als hij nog 32 procent batterij heeft.

Dit zorgt ervoor dat de de chip en de capaciteit op den duur uit balans raken. De chip weet hierdoor niet meer precies hoeveel capaciteit er in de accu zit, en het batterijpercentage klopt dus niet.

Het grote voordeel van kalibratie is dus dat het accupercentage van je telefoon weer klopt. Je zou daarom zeggen dat je dit proces regelmatig moet herhalen om je iPhone-batterij gezond te houden. Dit is echter niet zo.

Waarom iPhone-batterij kalibratie meestal niet hoeft

De batterij van je iPhone is namelijk ontzettend slim en heeft allerlei trucjes om de levensduur en nauwkeurigheid ervan te verbeteren. In de meeste gevallen is het daarom niet nodig om de batterij van je iPhone zelf te kalibreren.

Pas wanneer je tegen problemen aanloopt, zoals plotseling verspringende percentages en telefoons die spontaan uitvallen terwijl er nog wel stroom is, raden wij aan om te beginnen met kalibratie.

Soms wordt gezegd dat het kalibreren van de iPhone-batterij ervoor zorgt dat je langer met je telefoon kunt doen. Dat is niet waar. Dit fabeltje stamt nog uit de tijd dat we geen lithium-ion-accu’s hadden, die bijvoorbeeld in de iPhone zit. Oudere accu’s hadden geen chip en waren dus ‘dom’.

