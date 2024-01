Hoe goed is de batterij van je Apple Watch? Zo zie je de laadcycli

Haal jij het einde van de dag niet meer met de batterij van je Apple Watch? Dan is het verstandig om de laadcycli van de smartwatch te bekijken. Zo werkt dat!

Batterij Apple Watch

Leg jij je Apple Watch iedere nacht aan de oplader? Volgens Apple is het de bedoeling dat de Apple Watch jarenlang kan worden opgeladen, zonder enorme verslechtering van de batterij. Als je de smartwatch steeds vaker op moet laden, is de accu van je Apple Watch misschien aan vervanging toe. Het is daarom aan te raden om naar de laadcycli van je horloge te kijken, zodat je beter weet wat de staat van de accu is.

Op je Apple Watch is het al mogelijk om te zien wat de batterijconditie is. Onder ‘Instellingen > Batterij > Batterijconditie’ kun je controleren wat de maximumcapaciteit van de batterij van je Apple Watch is. Hoe lager dit percentage, hoe slechter de accu eraan toe is. Door de laadcycli van de smartwatch te bekijken, krijg je een beter idee van de staat van de batterij. Zo bekijk je dat.

Laadcycli van de smartwatch bekijken

Volgens Apple heeft de batterij van de Apple Watch na duizend volledige laadcycli nog ongeveer 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit over. Helaas moet je wel even zoeken naar die gegevens over de accu van je Apple Watch, want dit staat niet bij de standaardinstellingen van je iPhone. De laadcycli bekijken gaat namelijk als volgt:

Koppel je Apple Watch aan je iPhone; Laad je Apple Watch op (en zet je iPhone niet uit); Ga na het opladen naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘Privacy en beveiliging’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Analyse en verbetering’; Ga naar ‘Analysegegevens’; Zoek in de lijst naar een bestand met de naam ‘Analytics-YYYY-MM-TT-XXXXXX.ips.ca.synced’; Open het bestand met een recente datum (de datum zie je in plaats van YYYY-MM-TT in de bestandsnaam); Zoek vervolgens naar analysedata met daarin ‘watchOS x.x.x.’; Stuur dit bestand tot slot naar jezelf door via de mail en zoek dan in de tekst op ‘last_value_CycleCount’.

Het getal achter ‘last_value_CycleCount’ is hoe vaak je jouw Apple Watch in totaal hebt opgeladen. Dit zijn dus de laadcycli van je Apple Watch, waaraan je kunt zien of de batterij nog naar behoren werkt. Is de batterijconditie van jouw Apple Watch onder de 80 procent, maar heb je nog geen duizend keer opgeladen? Dan is de accu dus te snel verslechterd.

Zo krijg je gratis een nieuwe accu

Deze gegevens zijn voornamelijk handig als je vermoedt dat de batterij van je Apple Watch niet meer naar behoren werkt. Als de batterijconditie binnen een jaar al onder de 80 procent is gedoken vervangt Apple de accu zelfs kosteloos. Heb je Apple Care Plus? Dan is deze periode twee keer zo lang. Dat kan veel geld schelen, want je bent rond de 100 euro kwijt voor een nieuwe batterij in de Apple Watch.

Als de accu van je Apple Watch te snel is verslechterd, kun je de smartwatch opsturen naar Apple. In dat geval is het handig om ook de data van de laadcycli door te sturen, zodat je claim in ieder geval gebaseerd is op cijfers. Is jouw Apple Watch inmiddels aan vervanging toe door een (te) slechte batterij? Of ben je nog op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Bekijk dat de beste prijzen in onze prijsvergelijker:

