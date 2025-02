Back-ups in je iCloud echt goed beveiligen doe je op deze manier

Apple heeft een functie die ervoor zorgt dat de back-ups in je iCloud echt goed worden beveiligd. Zo gebruik je die.

Back-ups in je iCloud beveiligen

De functie Geavanceerde gegevensbescherming maakt gebruik van end-to-end encryptie om het hoogste niveau van beveiliging te bieden. Dit is alles wat je moet weten om deze functie in te schakelen en de back-ups in je iCloud te beveiligen.

Het gebruik van end-to-end versleuteling betekent dat het overgrote deel van je iCloud-gegevens alleen kan worden ontsleuteld op je vertrouwde Apple-apparaten, waarop je bent aangemeld met je Apple ID. Zo blijven je gegevens veilig, zelfs in het geval van een datalek in de cloud. Met andere woorden, niemand – zelfs Apple niet – kan bij je gegevens, behalve jijzelf.

Geavanceerde gegevensbescherming

iCloud beschermt standaard al 14 gegevenscategorieën met end-to-end versleuteling, waaronder de wachtwoorden in de iCloud Sleutelhanger en je gezondheidsgegevens. Schakel je Geavanceerde gegevensbescherming in, dan stijgt het totale aantal naar 23 en worden onder meer ook je back-ups in iCloud beveiligt.

Geavanceerde gegevensbescherming is een functie die je zelf moet inschakelen. Als je de toegang tot het account verliest, kun je jouw gegevens alleen herstellen met de wachtwoordcode of het wachtwoord van het apparaat, een herstelcontact of een herstelsleutel. Voordat je Advanced Data Protection inschakelt, moet je eerst al je apparaten bijwerken naar de nieuwste softwareversies.

Accountherstel inschakelen op iPhone, iPad en Mac

Voordat je Geavanceerde gegevensbescherming voor het beveiligen van je back-ups in iCloud inschakelt, moet je Accountherstel instellen. Dit zorgt ervoor dat je je gegevens kunt herstellen wanneer je je wachtwoord vergeet.

Open Instellingen op je iPhone of iPad (of Systeeminstellingen op Mac) en tik op je Apple-account;

Tik op ‘iCloud’ en scrol naar beneden;

Tik op ‘Geavanceerde gegevensbescherming’ en dan op ‘Accountherstel’;

Voeg een herstelcontact toe en stel een herstelsleutel in.

Een herstelcontact moet een vertrouwde persoon zijn, zoals een familielid of vriend die ook een Apple-apparaat heeft. Zij krijgen herstelcodes als je ooit je wachtwoord vergeet. Als je ervoor kiest om een herstelsleutel van 28 tekens in te stellen, moet je deze afdrukken en ergens veilig bewaren, of opslaan in een wachtwoordmanager.

Geavanceerde gegevensbescherming inschakelen op iPhone, iPad en Mac

Zodra Accountherstel hebt ingesteld, kun je Geavanceerde gegevensbescherming inschakelen en daarmee je back-ups in iCloud beveiligen. Dat doe je zo:

Open Instellingen op je iPhone of iPad (of Systeeminstellingen op Mac) en tik op je Apple-account; Tik op ‘iCloud’ en scrol naar beneden; Tik op ‘Geavanceerde gegevensbescherming’; Schakel ‘Geavanceerde gegevensbescherming’ in.



Je iCloud back-ups zijn nu beveiligd met end-to-end versleuteling. Je kunt de functie op elk gewenst moment weer uitschakelen. Als je dat doet, uploadt jouw apparaat de vereiste coderingssleutels veilig naar de servers van Apple. Je account krijgt vervolgens weer het standaardbeveiligingsniveau.