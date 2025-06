Zo maak je automatisch een playlist van een feestje met Shazam

De beste manier om een feestje opnieuw te beleven is natuurlijk het afspelen van dezelfde playlist – zo sla je die automatisch op met Shazam.

Maak automatisch een playlist met Shazam

Wil je een playlist maken van alle muziek die bijvoorbeeld op een feestje wordt gedraaid? Dat kan met Shazam helemaal automatisch! De functie heet ‘Auto Shazam’ en als je die eenmaal hebt geactiveerd, heb je er geen omkijken meer naar.

Auto Shazam inschakelen kan alleen door de app te openen, dus niet via het Bedieningspaneel. Heb je Shazam geopend, dan tik je niet zoals normaal gesproken op de grote knop, maar je houd hem even ingedrukt. Auto Shazam is nu ingeschakeld tot het moment dat je het weer uitschakelt. Gedurende die tijd worden alle herkende liedjes chronologisch opgeslagen, zodat je ze in de juiste volgorde kunt terugvinden. Wil je Auto Shazam weer uitschakelen, dat tik je gewoon een keer op de grote knop.

Shazam playlist in Apple Music of Spotify

Standaard worden alle herkende liedjes gesynchroniseerd met Apple Music. Gebruik je Spotify, dan moet je dat even aanpassen in de instellingen. Dat doe je zo:

Open Shazam;

Veeg van beneden naar boven;

Tik linksboven op het tandwieltje;

Tik op Spotify en kies voor verbinding maken;

Schakel de optie ‘Je songs synchroniseren naar Spotify’ in.

Wanneer je op een later moment toch weer Apple Music gaat gebruiken, kun je de koppeling natuurlijk weer op dezelfde manier veranderen.

Mijn Shazam-nummers

Alle liedjes die door Shazam zijn herkend, worden nu in chronologische volgorde opgeslagen in de playlist ‘Mijn Shazam-nummers’. Daar staan mogelijk al eerder herkende liedjes in en toekomstige herkende liedjes worden daar ook aan toegevoegd. Wil je een playlist met alleen de liedjes van een bepaalde avond, dan kun je die het beste opslaan in een andere playlist. Dat doe je zo:

Open Spotify en ga naar de playlist ‘Mijn Shazam-nummers’;

Tik bovenaan op de drie puntjes;

Kies voor ‘Toevoegen aan een andere playlist’;

Tik op ‘Nieuwe playlist’, voer een naam in en tik op ‘Maken’.

Nu hoef je alleen nog maar de liedjes te verwijderen die er niet in thuis horen. Tik daarvoor op de knop ‘Bewerken’ en vervolgens op het minteken voor de liedjes die je wilt verwijderen. Tot slot tik je rechtsboven op ‘Opslaan’.

