Zo kun je automatisch en ongemerkt berichten naar iemand sturen!

Wist je dat het mogelijk is om iemand automatisch berichten te sturen zonder dat iemand het in de gaten heeft? We laten je zien hoe dat werkt.

Automatisch berichten sturen

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom je deze functie zou willen gebruiken. Waarschijnlijk is hij bedoeld voor als je iemands verjaardag elk jaar weer opnieuw vergeet. Met het inplannen van een automatisch bericht zorg je er namelijk voor dat er op de juiste datum automatisch ‘Gefeliciteerd!’ naar diegene wordt verstuurd. Je kunt dan alleen nog vergeten dat dit bericht automatisch is verstuurd.

Maar misschien wil je gewoon iemand een bericht sturen op een bepaald moment, zonder dat mensen om je heen dat in de gaten hebben. Dat kun je op deze manier natuurlijk ook gewoon doen. Wat de reden ook is waarom je de functie wilt gebruiken, het werkt als volgt:

Open de app Opdrachten;

Tik beneden op ‘Automatisering’ en dan op het plusteken rechtsboven;

Tik op ‘Tijdstip’ en voer de gewenste tijd in;

Vink de gewenste herhaling aan en tik op ‘Volgende’;

Tik op ‘Verstuur bericht’;

Voer het ‘Bericht’ en de ‘Ontvanger’ in en tik op het vinkje rechtsboven;

Tik op de automatisering die je net hebt aangemaakt;

Kies achter ‘Automatisering voor ‘Voer onmiddellijk uit’;

Tik op ‘Gereed’.

Als je een ander bericht wilt versturen, dan is dat het enige wat je in deze automatisering hoeft aan te passen. Daarbij kun je ook elke keer het tijdstip aanpassen als je dat wilt. Als je wilt voorkomen dat de ontvanger ontdekt dat je berichten automatisch verstuurt, is dat waarschijnlijk ook wel aan te raden.

Op zoek naar meer tips?

Vond je deze tip interessant en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week weer allerlei handige tips en trucs die je op je iPhone kunt uitproberen.