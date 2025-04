Automatisch apps verwijderen op je iPhone: zo stel je het in (en zo stop je het)

Je iPhone kan automatisch apps verwijderen. Soms is dat handig, maar vaak wil je dat juist niet. Zo zet je de functie uit (of aan).

Automatisch apps verwijderen op je iPhone (en zo stop je het)

Misschien ken je het wel: je wilt de iPhone bijwerken naar de laatste versie van iOS en je krijgt de melding dat je geen opslagruimte meer vrij hebt. De iPhone heeft dan een handige oplossing om de apps die je niet vaak gebruikt automatisch te verwijderen.

Het fijne is dat je persoonlijke data van die apps niet wordt weggegooid. Maar als je een app weer wilt gebruiken, moet je hem wel weer eerst installeren.

‘Ruim apps op’ aanzetten op iPhone

Lijkt je deze functie wel wat en wil je het automatisch opruimen aanzetten op je iPhone? Dan doe je dat bij ‘Instellingen > Algemeen’. Kies vervolgens voor ‘iPhone-opslag’ en tik op ‘Schakel in’ naast ‘Ruim apps op’.

Automatisch apps opruimen uitzetten

Wil je de functie juist uitzetten? Dan is het wat lastiger. Je zou verwachten dat je op dezelfde plek de functie ook weer kunt deactiveren, maar dat is bij het overgrote deel van de iPhones niet zo. De functie om het uit te zetten is dan op een andere plek te vinden. Afhankelijk van de iOS-versie die je hebt moet je even twee plekken checken.

Ga naar ‘Instellingen > Apps > App Store’. Vervolgens kun je daar de schuifknop bij ‘Ruim apps op’ uitzetten. Vind je de optie daar niet? Dan moet je de volgende stappen volgen. Tik op ‘Instellingen > Apps’. Ga vervolgens naar ‘Appinstallatie > Ruim apps op’ om het automatisch verwijderen van op je iPhone uit te schakelen.

Op dit moment is het dus nog een beetje een rommeltje waar de optie te vinden is. Waarschijnlijk trekt Apple dat allemaal op den duur allemaal weer gelijk met een volgende versie van iOS.