Word je ook zo gek van alle trailers die automatisch afspelen als je door Netflix scrolt? Vanaf nu kan je dit heel gemakkelijk uitschakelen.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo schakel je automatisch afspelen uit

De meeste Netflix-gebruikers zullen het wel herkennen: je scrolt door Netflix op zoek naar een nieuwe serie om te kijken, en ineens begint keihard een trailer af te spelen. Sommige Netflix-gebruikers vinden dat fijn, maar de meeste niet. Netflix heeft deze feedback goed opgepakt en de functie toegevoegd om het uit te schakelen. Dat werkt als volgt:

Open Netflix in je browser; Klik onder de profielen op ‘Profielen beheren’; Kies vervolgens op het profiel dat je wil bewerken; Onder ‘Knoppen voor automatisch afspelen’ zet je het tweede vinkje ‘Tijdens het browsen op alle apparaten worden automatisch previews weergegeven’ uit; Klik op opslaan en vervolgens op ‘Klaar’;

Het automatisch afspelen van trailers is nu uitgeschakeld op alle apparaten waar je Netflix op kijkt. Als je nu dus net even wat langer blijft hangen op een serie of film, begint niet ineens een trailer af te spelen.

Ben je gevoelig voor per ongeluk bingewatchen omdat de nieuwe aflevering steeds automatisch begint met afspelen? Naast het afspelen van previews kun je ook uitschakelen dat de volgende aflevering automatisch begint.

Meer Netflix-tips

Ben je op zoek naar een nieuwe serie om te kijken op Netflix? Op iPhoned lees je regelmatig de beste nieuwe kijktips. Lees bijvoorbeeld ons laatste artikel over welke nieuwe Netflix-series en -films in februari de moeite waard zijn.

Ook lees je op onze website handige tips, zoals hoe je een Netflix-account deelt of hoe je op Netflix je kijkgeschiedenis verwijdert om zo betere aanbevelingen te krijgen. Ben je nog in dubio over welke streamingdienst je moet kiezen? Ook daar helpen we je een handje bij.