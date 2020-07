Google heeft een leuke functie als je op bepaalde dieren zoekt: je kunt namelijk verschillende dieren in augmented reality bekijken op je iPhone. Zelfs dinosaurussen kan je nu in 3D bekijken. Het werkt als volgt.



Augmented reality-dieren Google: zo werkt het

Een dinosaurus in je huiskamer, of een geit onder je tafel: wanneer je zoekt op een dier kun je een 3D-animatie bekijken in de ruimte waar jij je bevindt, via augmented reality.

Wil je het eens proberen? In een paar simpele stappen tover je een breed scala aan viervoeters, gevederde vrienden, reptielen en diepzeewezens in de ruimte waar jij zit. De functie werkt alleen als je iPhone ARCore ondersteunt, wat ook gebruikt wordt voor de AR-functie van Pokémon Go. Zo werkt het.

Open Safari of Google Chrome. Als Google niet je standaard zoekmachine is, open je eerst Google.com; Typ in de zoekbalk een dier dat je in AR wil zien. Verderop in dit artikel geven we een lijst van dieren die in AR getoond worden; Scrol naar beneden. Als het dier in AR beschikbaar is, zie je een plaatje van het dier met de tekst: “Bekijk een levensgrote [dier] van dichtbij”; Tik op de knop ‘Weergeven in 3D’. Er verschijnt nu een bewegend 3d-model in beeld. Deze kun je alle kanten op draaien en je kunt met twee vingers in- en uitzoomen; Tik op de knop ‘Tonen in je ruimte’ om de AR-functie te activeren; Volg de instructies op het scherm. Richt de camera op de plek waar je het dier wil tonen. Beweeg de camera rustig heen en weer. Binnen enkele seconden verschijnt een dier in beeld.

Als je het 3D-dier ziet, kun je het dier verplaatsen en groter of kleiner maken. Wanneer je op ‘Objectovergang’ rechtsboven tikt, worden de niveauverschillen van objecten in de ruimte herkend. Het 3d-dier wordt dan hierop aangepast, zodat het lijkt alsof het ergens op of onder staat.

Met de ronde knop onderin maak je een foto. Deze wordt vervolgens opgeslagen in je Filmrol. Om terug te gaan tik je op het kruisje in de linkerbovenhoek.

Deze dieren kun je bekijken in 3D

De lijst aan augmented reality-dieren is inmiddels al flink uitgebreid en blijft groeien. Sinds kort kun je zelfs terug in de tijd en dinosaurussen zien met je camera. In samenwerking met de filmmakers van Jurassic World heeft Google tien dinosaurussen toegevoegd aan de lijst met AR-dieren. Zo kun je een reusachtige T-Rex door je huiskamer zien stampen, of een Pteranodon zijn vleugels zien spreiden. De volgende dinosaurussen zijn beschikbaar in de AR-functie:

Verder kun je ook een behoorlijk aantal eigentijdse diersoorten bekijken via augmented reality. Deze dieren hebben in ieder geval een AR-versie. Zoekresultaten in Google kunnen per persoon en per toestel verschillen: mogelijk werkt er dus een enkel dier niet voor jou.

Meer over augmented reality

De functie zelf is niet zo nieuw: vorig jaar kondigde Google het gebruik van AR in zoekresultaten aan. Ook is Google bezig met het testen van augmented reality voor Google Maps. Google is niet de enige die bezig is met het ontwikkelen van AR-functies. Apple werkt zelf ook aan een AR-bril. Ondertussen zijn nog meer grote bedrijven bezig met augmented reality. Op onze overzichtspagina lees je waar nu aan gewerkt wordt op het gebied van augmented reality.