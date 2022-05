Zo probeer je nieuwe meubels met AR uit in je woonkamer

In deze tip leggen we uit hoe je met verschillende apps, via AR, meubels alvast uitprobeert in je (nieuwe) huis. Lees snel verder!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple AR: handig bij verhuizingen

ARKit is het platform van Apple voor ontwikkelaars om meer te doen met augmented reality (AR). Met deze techniek film je de wereld om je heen en tover je via je scherm automatisch een nieuwe werkelijkheid op je iPhone. AR werkt via de camera van jouw telefoon. Door je met je iPhone te bewegen, herkent de software diepte en worden objecten op ware grootte in je huiskamer geplaatst.

Zeker met de iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro, iPad Pro 2021 en iPad Pro 2020 werkt dit ongelooflijk goed. Deze apparaten hebben een LiDAR-scanner. Deze stuurt mini ‘lasers’ uit naar de omgeving en ontvangt ze weer. Tegelijkertijd meet jouw iPhone hoelang deze lichtstraal erover doet en berekent het op deze manier de afstand. Je iPhone maakt vervolgens met deze informatie een 3D-scan van jouw kamer.

Deze AR-techniek wordt onder meer toegepast in games, zoals je bij de bovenstaande digitale versie van de-vloer-is-lava ziet. Maar het is ook enorm handig voor de verhuizer via IKEA Place en de app van Coolblue. In deze tip leggen we je uit hoe je met deze twee apps heel eenvoudig je (nieuwe) huis inricht.

Coolblue Coolblue 9,6 (89.766 reviews) Gratis via App Store via App Store

Coolblue AR: meubels proberen én kopen

Coolblue staat bekend om het reuze aanbod aan elektronica. Als je daar een nieuwe iPhone koopt, hoef je natuurlijk niet lang na te denken of hij wel past in je woonkamer. Met een televisie is dat wel andere koek. Lees ons stappenplan om erachter te komen of je nieuwe 4K-televisie wel past.

Open de Coolblue-app; Zoek de televisie die je op het oog hebt via de app en tik op de tv; Scroll naar beneden en tik op ‘ontdek het nu’; Deze optie is te vinden onder het kopje ‘past het formaat van deze tv in jouw kamer?’. Kies of je de tv wilt ophangen neerzetten; Bij ‘neerzetten’ kun je hem overal in je kamer plaatsen. Met ‘ophangen’ selecteert de app automatisch muren waar de tv mogelijk past. Scan rustig je (woon)kamer van links naar rechts; Als je dit té gehaast doet, lukt het niet goed om je kamer mooi te scannen. Tik op de plek waar je de tv virtueel wil plaatsen; En voilà! je ziet de tv in je kamer. Pas eventueel nog het formaat van de tv aan. Links onderin vind je een knop met een tv-logo. Daar staan de formaten van de tv.

IKEA Place: koop meubels vanuit je luie stoel in AR

De naam van de AR-app van IKEA spreekt voor zich. IKEA Place plaatst meubels in je huiskamer en werkt bijna hetzelfde als de app van Coolblue. In het menu kies je bijvoorbeeld de nieuwe Billy-kast en zet je hem digitaal neer in je huiskamer. Ook bij deze app moet je eerst de kamer scannen. Doe dit wederom op een rustig tempo.

Het voordeel aan deze app ten opzicht van de app van Coolblue is dat je meerdere voorwerpen in je kamer kunt plaatsen. In theorie zou je dus een leeg huis – nog voordat je bent begonnen met schilderen – kunnen vullen met IKEA-meubels in AR. Vervolgens loop je met je iPhone digitaal door je nieuwe woonkamer, slaapkamer of badkamer heen. Handig toch?

IKEA Place Inter IKEA Systems B.V. 8,6 (670 reviews) Gratis via App Store via App Store

Zelfs als het meubelstuk even uit beeld verdwijnt, weet de app de plek van de bank of kast nog. Als je weer terugdraait, staat deze er nog te pronken. Met Coolblue en IKEA Place verhuis jij dus nóg makkelijker. Wil je nog meer iPhone-tips voor het klussen en verhuizen vinden? Check dan ons tip artikel over de Meten-app.