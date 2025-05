7 apps die je het beste (direct) van je iPhone kunt verwijderen

Wil je opslagruimte vrijmaken op je iPhone? In dat geval zijn er meerdere apps, die je beter direct van je iPhone kunt verwijderen. Dit zijn ze!

Opslagruimte vrijmaken

Is de opslagruimte van jouw iPhone bijna vol? In dat geval is het tijd om ruimte op je iPhone vrij te maken. Dat is vaak nodig, voordat je nieuwe applicaties kunt installeren of meer foto’s en video’s kunt maken. Een gemakkelijke manier om meer opslagruimte te creëren is door apps van je iPhone te verwijderen. Doorgaans staan er meerdere applicaties op je iPhone, die je nauwelijks of zelfs helemaal niet gebruikt.

Apple installeert een aantal apps standaard op nieuwe toestellen. Dit zijn applicaties van het bedrijf zelf, die standaard op een nieuwe iPhone, iPad, Mac(Book) en Apple Watch worden gezet. Deze apps wordt vaak zelden gebruikt, terwijl ze wél veel opslagruimte van je iPhone gebruiken. Het is daarom aan te raden om eens door alle apps op je iPhone te scrollen, je komt dan vanzelf applicaties tegen die je niet nodig hebt. Bekijk hier welke apps je beter kunt verwijderen van je iPhone:

Deze apps moet je verwijderen

Er zijn verschillende applicaties die Apple standaard op je iPhone zet. Dit zijn apps als Tips, de iTunes Store, Apple TV, Dagboek, Pages, Freeform en Boeken. Een groot deel van deze programma’s worden meestal zelden of helemaal niet gebruikt. Is dat bij jou het geval? Dan raden we aan om de apps van je iPhone te verwijderen, zodat je gemakkelijk en snel meer opslagruimte vrijmaakt. Deze zeven applicaties nemen samen ongeveer 2 GB in beslag.

Het is natuurlijk wel verstandig om te controleren of je deze applicaties echt niet gebruikt. Zo zijn er genoeg gebruikers met een abonnement op Apple TV Plus, waardoor je de app beter niet kunt verwijderen. Haal in dat geval een andere streamingdienst van je iPhone af, waarop je geen abonnement (meer) hebt. Vooral apps als Tips, Dagboek en Freeform worden nauwelijks gebruikt. Dit is een gemakkelijke manier om snel meer opslagruimte vrij te maken op je toestel.

Vind je nog meer applicaties op je iPhone die je helemaal niet meer gebruikt? Verwijder deze apps dan van je iPhone, zodat je meer opslagruimte overhoudt voor nieuwe apps of foto’s en video’s. Wil je de programma’s niet volledig van je iPhone verwijderen, maar wel meer opslagruimte vrijmaken? In dat geval is het automatisch opruimen van applicaties een handige functie.

Met deze feature ingeschakeld worden apps die je niet gebruikt verwijderd, zonder dat de bijbehorende gegevens en documenten verloren gaan. Je vindt deze functie op je iPhone onder ‘Instellingen > Apps > App Store > Ruim apps op’. Zet die schakelaar aan, zodat je iPhone ongebruikte apps tijdelijk kan verwijderen. Deze apps blijven op het beginscherm van je iPhone staan, met één tik op het app-icoon installeer je ze weer. Vond je deze tip handig? Bekijk hier meer tips voor je Apple-apparaten: