Apple Watch-wijzerplaten automatisch wisselen: altijd een nieuwe watch face

De Apple Watch heeft ontzettend veel toffe wijzerplaten, maar wist je dat je ook automatisch je watch face kunt wisselen op een bepaald tijdstip? iPhoned laat zien hoe je dat doet. Zo heb je altijd een andere watch face!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch-wijzerplaten automatisch wisselen

Wanneer je in de Apple Watch-app onder ‘Wijzerplaten’ kijkt, zie een hele reeks van toffe watch faces. Om een wijzerplaat aan te passen moet je die handmatig toevoegen aan je Apple Watch. Zou het niet tof zijn als de Apple Watch-wijzerplaten automatisch wisselen op een bepaald tijdstip van de dag? Dat kan hier lees je hoe je dat doet!

Opdrachten Apple 8,2 (331 reviews) Gratis via App Store via App Store

Opdrachten gebruiken om Apple Watch-wijzerplaten te wisselen

Om je Apple Watch-wijzerplaten automatisch te wisselen heb je wel de hulp nodig van de app Opdrachten. Die app staat standaard geïnstalleerd op je iPhone, maar wanneer je hem eraf gegooid hebt haal je Opdrachten zo weer uit de App Store.

De app Opdrachten is vrij makkelijk in gebruik, maar je moet er wel even de tijd voor nemen om het automatisch wisselen van Apple Watch-wijzerplaten goed in te stellen.

Ook is het slim om van tevoren al een paar verschillende Apple Watch-wijzerplaten te hebben ingesteld op je Apple Watch. Het is namelijk alleen mogelijk om te wisselen tussen de watch faces die al op je Apple Watch staan. Nu je dat allemaal gedaan hebt, kun je aan de slag!

Open de app ‘Opdrachten’ op je iPhone waarmee je Apple Watch is verbonden;

Tik onderaan op ‘Automatisering’ en kies voor ‘Persoonlijke automatisering’;

Tik op ‘Tijdstip’ en vul de tijd in waarop de wijzerplaat van je Apple Watch automatisch moet wijzigen;

Onder ‘Herhaal’ kies je voor ‘Elke dag’, tik daarna op ‘Volgende’;

Kies voor ‘Voeg taak toe’ en typ in het zoekveld ‘Watch wijzerplaat’;

Tik in de zoekresultaten op ‘Stel wijzerplaat in’;

Tik op de blauwe tekst ‘Wijzerplaat’ in het kader bovenaan;

Je ziet nu de namen van alle wijzerplaten die al op je Apple Watch staan. Wanneer je op je Apple Watch door de geïnstalleerde wijzerplaten bladert, zie je bovenaan de naam van de Watch Face. Zo weet je precies welke naam bij welke wijzerplaat hoort. Tik in Opdrachten op de naam van de wijzerplaat die je automatisch wilt instellen op je Apple Watch;

Tik op ‘Volgende’, zet de schuifknop bij ‘Vraag vóór uitvoeren’ op uit en kies voor ‘Vraag niet’;

Tik op ‘Gereed’ en het automatisch wisselen van Apple Watch-wijzerplaten is ingesteld.

Meerdere tijdstippen instellen met Opdrachten

Nu verandert je Apple Watch de wijzerplaat op één specifiek moment van de dag, maar je wilt natuurlijk meerdere wijzerplaten instellen. Om op verschillende tijdstippen de watch face te wijzigen, doorloop je de bovenstaande stappen nog een aantal keer. Kies dan telkens een ander tijdstip en een andere Apple Watch-wijzerplaat om in te stellen.

Lees ook: Nieuwe wijzerplaten downloaden voor Apple Watch

Apple Watch kopen

Heb je dit artikel gelezen en ben je eigenlijk wel toe aan een upgrade voor je huidige Apple Watch of wil je nu juist een Apple Watch kopen? Lees dan eerst even welke Apple Watch je het beste kunt kopen in 2022. Heb je een keuze kunnen maken? Mooi! We hebben we de beste Apple Watch prijzen al voor je opgezocht in onze prijsvergelijker. Zo betaal je nooit te veel.

Vergeet je niet aan te melden voor onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief. Download ook de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan blijf je altijd op de hoogte van alle Apple-nieuwtjes.