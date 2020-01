Een persoonlijke wijzerplaat geeft jouw Apple Watch een unieke uitstraling en je kunt er zoveel aanmaken als je wilt. Apple Watch wijzerplaten toevoegen en verwijderen doe je zo.



Apple Watch wijzerplaat toevoegen

Er zijn ontzettend veel wijzerplaten beschikbaar. Deze zijn zowel gemaakt door Apple zelf, als door enthousiaste ontwikkelaars. Het wijzigen van de wijzerplaat is een simpele manier om je Apple Watch persoonlijker te maken. Bovendien is het klusje zo gepiept. Wijzerplaten kun je toevoegen vanaf de Apple Watch zelf, maar je kunt hier ook de gekoppelde iPhone voor gebruiken. We bespreken beide manieren.

Via je Apple Watch een wijzerplaat toevoegen doe je zo:

Houd het scherm van je Watch stevig ingedrukt; Veeg helemaal naar rechts en tik op het plus-teken; Draai de Digitale Kroon om een wijzerplaat te selecteren en tik erop om je keuze te bevestigen; Wijzig de wijzerplaat naar wens door bijvoorbeeld de kleur van de secondewijzer of aanduidingen op de wijzerplaat een andere kleur te geven.

Vind je dit gepriegel op een klein scherm maar niks? Pak dan gewoon je iPhone erbij:

Open de Watch-app op je telefoon; Ga naar het tabblad ‘Wijzerplaten’ en tik op de plaat die je wilt toevoegen; Pas deze naar wens aan door bijvoorbeeld de kleur en stijl te wijzigen, of andere complicaties te kiezen; Tik bovenaan op ‘Voeg toe’ om je keuze te bevestigen.

Wijzerplaten verwijderen

Na verloop van tijd stapelen de wijzerplaten zich waarschijnlijk op. Misschien raak je hierdoor het overzicht kwijt. Tijd om orde op zaken te stellen, dus! Apple Watch wijzerplaten verwijderen doe je zo:

Houd het scherm van je Apple Watch stevig ingedrukt om wijzigingen te kunnen doorvoeren; Selecteer de wijzerplaat die je wilt verwijderen door aan de Digitale Kroon te draaien; Veeg van onder naar boven bij de wijzerplaat die je wilt weggooien en druk op het prullenbakje.

Uiteraard kun je dit ook via je telefoon doen:

Open de Watch-app op de gekoppelde iPhone; Tik op ‘Mijn Watch’ en selecteer ‘Bewerken’ naast ‘Mijn wijzerplaten’; Druk op de rode minkop aan de linkerkant om een wijzerplaat te wissen, en druk op ‘Verwijderen’ om te bevestigen.

Meer Apple Watch-tips

Op iPhoned delen we regelmatig tips om alles uit je Apple Watch te halen. Laat de batterij van jouw slimme horloge het steeds vaker afweten? Raadpleeg dan onze handige tips om de Apple Watch-accuduur te verlengen. Of krijg je verkeerde sportresultaten? Dan is het tijd om de Apple Watch te kalibreren. Neem een kijkje op ons overzicht van Apple-tips voor meer handige adviezen.