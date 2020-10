Ben je trots op je zelfgemaakte Apple Watch-wijzerplaat? Vanaf watchOS 7 kun je je creaties eindelijk delen met familie en vrienden. In deze tip laten we zien hoe het werkt.

Apple Watch-wijzerplaat delen in watchOS 7

Het is een kleine toevoeging in watchOS 7, maar wel een hele leuke: wijzerplaten delen. Wanneer je lang hebt zitten zwoegen op dé perfecte indeling, dan wil je die natuurlijk aan anderen laten zien. Nadat jij de wijzerplaat hebt verstuurd kunnen zij hem op hun eigen Apple Watch gebruiken.

Een Apple Watch-wijzerplaat delen doe je zo:

Beginnen Ga op je Apple Watch naar de wijzerplaat die je wil delen;

Druk op de Deel-knop Houd je vinger eventjes op het scherm en tik op de zojuist verschenen Deel-knop, die je herkent aan het vierkantje met daarin een pijltje naar boven;

Ontvanger selecteren Geef vervolgens aan naar wie je de plaat wil doorsturen door op het plusje rechtsboven te tikken en iemand uit de lijst te kiezen. Eventueel kun je diegene haar/zijn naam ook inspreken door op de Microfoon-knop te drukken; Bericht opmaken en verzenden Maak vervolgens het berichtje op en draai de Digitale Kroon om naar beneden te scrollen. Druk vervolgens op “Versturen”.

Vervolgens krijgt de ontvanger een berichtje dat jij een Wijzerplaat met haar of hem hebt gedeeld. Diegene kan de wijzerplaat accepteren door erop te tikken en vervolgens “Voeg toe” te drukken.

Wijzerplaten delen van je iPhone

Het is overigens ook mogelijk om vanuit de Apple Watch-app op je iPhone (met iOS 14) wijzerplaten te delen. Tik simpelweg op een wijzerplaat in je verzameling, druk op het Deel-icoon en kies via welke optie (zoals e-mail) je ‘m wil delen.

Meer over watchOS 7

watchOS 7 is met name een update vol kleine, maar daarmee niet minder fijne functies. Zo is de Slaap-app een feature waar gebruikers al sinds de eerste Apple Watch om vragen. Ook fijn is de mogelijkheid om meer complicaties aan je wijzerplaten toe te voegen. De opvolger van watchOS 6 is verkrijgbaar voor onderstaande Apple-horloges en watchOS 7 downloaden is heel simpel: