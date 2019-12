Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. Door op je Apple Watch een wekker te zetten wordt verslapen een stuk lastiger, want hij gaat altijd af. Een wekker toevoegen is een eitje en gaat zo.



Wekker toevoegen op Apple Watch

Slaap je met je Apple Watch? Dan is het verstandig om een wekker op je horloge in te stellen. Dit alarm gaat namelijk altijd af, of je het accessoire nu om hebt, of niet. Wanneer je via je iPhone een wekker instelt gaat het alarm alleen af op de Apple Watch als je het horloge om hebt.

Een wekker toevoegen aan je Apple Watch doe je zo:

Open de Wekker-app op je Apple Watch, welke herkenbaar is aan het klok-icoon; Tik op ‘Nieuwe wekker’; Geef aan hoe laat je gewekt wil worden door aan de Digitale Kroon te draaien; Tik op de schakelaar om de wekker in te schakelen.

Hou jij ervan om te snoozen? Tik dan op de wektijd om geavanceerde opties in te stellen. Hier kun je bijvoorbeeld aangeven dat je wekker om de vijf minuten herhaalt. Als je ‘s ochtends gewekt wordt en op de Digitale Kroon drukt, sluimer je automatisch met negen minuten.



Maar, misschien ben je wel een vroege vogel en heb je een hekel aan snoozen. In dat geval is het goed om te weten dat je de sluimerfunctie helemaal uit kunt zetten. Hiervoor duik je de Wekker-app van je Apple Watch in. Kies vervolgens de desbetreffende wekker en tik op de schakelaar bij ‘Sluimer’. Zodra het vakje grijs wordt kun je morgenochtend niet meer snoozen.

De nachtklokmodus inschakelen

De Apple Watch is een multifunctionele gadget. Je kunt het horloge namelijk ook als nachtklokje gebruiken. De Apple Watch schiet automatisch in de nachtklokmodus wanneer je ‘m op de oplader aansluit, maar handmatig activeren is ook mogelijk. Open hiervoor de Watch-app op je iPhone, tik op ‘Mijn Watch’ en kies ‘Algemeen’. Schakel vervolgens de nachtklokmodus in.

Lees meer over de Apple Watch