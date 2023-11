Dit moet je doen als je Apple Watch niet volledig kan opladen

Soms wil je Apple Watch niet volledig opladen, ook al laat je hem langer op de lader liggen. Probeer dan eens om onderstaande functies uit te zetten.

Apple Watch volledig opladen

Misschien heb je het wel eens gezien: wanneer je de Apple Watch ‘s nachts op de oplader hebt gelegd en de volgende dag kijkt, is hij niet helemaal opgeladen. Hoe kan dat? Geen zorgen, je Apple Watch is waarschijnlijk niet kapot. Dit heeft met de functies ‘Geoptimaliseerd opladen’ en de oplaadlimiet te maken. Maar waarom is dat eigenlijk? En hoe zet je deze functies uit?

De Apple Watch kan oplaadgewoonten leren

De functie Geoptimaliseerd opladen zit sinds watchOS 7 op Apple’s slimme horloge. Met deze functie leert je Apple Watch je dagelijkse oplaadgewoonten om de gebruiksduur van je batterij te verlengen. De functie om je Apple Watch geoptimaliseerd op te laden wordt standaard ingeschakeld wanneer je de Apple Watch configureert. Daarnaast is de functie ook ingeschakeld na een update naar watchOS 7 of nieuwer.

Wanneer de functie is ingeschakeld, wacht je Watch in bepaalde situaties met opladen tot meer dan 80%. Het batterijniveau van de Watch blijft dan tussen 75% en 80% staan.

De Watch gebruikt machine learning op het apparaat om je dagelijkse oplaadroutine te leren, zodat geoptimaliseerd opladen alleen in werking treedt wanneer je Watch voorspelt dat deze voor langere tijd wordt aangesloten op een oplader. Het algoritme is erop gericht om ervoor te zorgen dat je Apple Watch alsnog volledig is opgeladen wanneer je deze uit de oplader haalt.

Dat werkt dus alleen wanneer je regelmatig een vaste routine volgt. Soms is het echter handiger om aan je Apple Watch door te geven dat hij zo snel mogelijk naar 100 procent moet opladen. Bijvoorbeeld wanneer je weet dat je een keer extra vroeg op moet de volgende dag. Dat doe je op de volgende manier.

Apple Watch volledig opladen (voordat dit gepland is met Geoptimaliseerd opladen) Leg de Apple Watch op de oplader; Tik op je Apple Watch om het scherm weer te geven (indien nodig) en tik op de bliksemstraal in de groene cirkel; Kies daarna voor ‘Laad nu volledig op’.

Je Apple Watch zal nu zo snel mogelijk naar 100 procent opladen. Wil je de functie ‘Geoptimaliseerd opladen’ helemaal uitzetten? Dan volg je onderstaande stappen.

Open de ‘Instellingen’-app op je Apple Watch;

Scrol omlaag en tik vervolgens op ‘Batterij’;

Kies voor ‘Batterijconditie’;

Zet de schuifknop bij ‘Geoptimaliseerd opladen’ uit;

Kies voor ‘Zet uit tot morgen’ of ‘Zet uit’.

Geoptimaliseerde oplaadlimiet is beter voor de accu

Naast ‘Geoptimaliseerd opladen’ bieden sommige Apple Watch-modellen ook de functie ‘Geoptimaliseerde oplaadlimiet’. Met watchOS 10 is deze functie beschikbaar op de Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 en nieuwer en Apple Watch Ultra en nieuwer.

De functie ‘Geoptimaliseerde oplaadlimiet’ leert van je dagelijkse gebruik om te bepalen wanneer je Apple Watch tot een bepaald percentage moet worden opgeladen (of volledig). ‘Geoptimaliseerde oplaadlimiet’ is standaard ingeschakeld wanneer je je Apple Watch configureert.

Je Apple Watch zal dan je smartwatch niet altijd volledig opladen. Dit herken je als er een oplaadring wordt weergegeven wanneer je de Apple Watch aansluit op de oplader. Wanneer je dan je Apple Watch toch verder wilt opladen (voorbij de geoptimaliseerde limiet), volg je de onderstaande stappen.

Leg de Apple Watch op de oplader;

Tik op je Apple Watch om het oplaadscherm weer te geven en tik op de bliksemstraal in de cirkel;

Tik op ‘Laad nu volledig op’.

Apple Watch volledig opladen zonder geoptimaliseerde oplaadlimiet

Je kunt er ook voor kiezen om deze functies in zijn geheel uit te zetten. Dat doe je op de volgende manier.

Open de ‘Instellingen’ op de Apple Watch;

Scrol omlaag en kies voor ‘Batterij’;

Tik op ‘Batterijconditie’;

Schakel ‘Geoptimaliseerde oplaadlimiet’ uit;

Kies ‘Zet uit tot morgen’ of ‘Zet uit’.

Op de Apple Watch SE, Series 6, Series 7 en Series 8 wordt als je ‘Geoptimaliseerd opladen’ uitschakelt, ook ‘Geoptimaliseerde oplaadlimiet’ uitgezet.

Apple Watch kopen (of vervangen)

Heb je nog geen Apple Watch of is de jouwe aan vervanging toe? Dan is de Apple Watch Ultra 2 op dit moment de allerbeste smartwatch van Apple die je kunt kopen.

