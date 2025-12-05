Stoort je Apple Watch je elk kwartier met onverwachte en vervelende vogelgeluiden? Dat los je in een paar seconden op!



Maakt je Apple Watch regelmatig vogelgeluiden: zo zet je het uit!

Laat je Apple Watch elk kwartier een vrolijke vogel horen, zonder dat je daar om gevraagd hebt? Dan staat waarschijnlijk de functie ‘Klokslagen’ aan. Deze optie speelt ieder kwartier en elk uur een kort geluidsfragment af. Je hebt daarbij de keuze uit ‘Klokken’ en ‘Vogels’.

Het is een handige functie als je graag voelt of hoort hoe laat het is, zonder dat je naar de Apple Watch hoeft te kijken. Maar kan ook behoorlijk irritant zijn wanneer je dit geluid niet verwacht. Gelukkig kun je het eenvoudig uitschakelen.

Klok- en vogelgeluiden op de Apple Watch uitzetten Druk op de Digital Crown aan de zijkant van je Apple Watch; Tik op de optie ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en zet je schuifknop bij ‘Klokslagen’ uit.

Geluiden op je Apple Watch: zo zet je het volume lager

Als je deze functie van de Apple Watch stiekem wél handig vindt, maar de vogelgeluiden zijn zijn net wat te hard, dan kun je ook het volume aanpassen. Dat doe je op de volgende manier.

Druk de Digital Crown aan de zijkant van de Apple Watch;

Tik op de ‘Instellingen’-knop;

Scrol naar beneden en kies voor ‘Horen en voelen’;

Zet de functie uit bij ‘Pas volume automatisch aan’;

Pas het volume aan met de opties eronder.

