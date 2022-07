Apple Watch verkopen? Zo krijg je het meest voor je oude horloge

Ga je een nieuwe Apple Watch kopen? Heel tof en alvast veel plezier ermee! In dit artikel leggen we uit waar je aan moet denken bij het verkopen van je oude Apple Watch.

Apple Watch verkopen: tips voor de voorbereiding

Het verkopen van een Apple Watch vergt wat voorbereiding. Alles begint met het maken van een back-up. Deze reservekopie bevat al je persoonlijke bestanden, apps en gegevens. Neem je je nieuwe Apple-horloge in gebruik, dan zet je simpelweg je oude back-up over om direct met al je persoonlijke instellingen aan de slag te gaan.

1. Maak een back-up en ontkoppel je Apple Watch

Je Apple Watch maakt automatisch een back-up op het moment dat je ‘m loskoppelt van je iPhone en het Activeringsslot uitschakelt. Dat doe je als volgt:

Zorg dat je iPhone en Apple Watch dicht bij elkaar zijn en open de Watch-app op je iPhone; Tik op ‘Mijn Watch’ en ga naar ‘Alle Apple Watches’; Druk op de infoknop naast de naam van je Watch en kies ‘Koppel Apple Watch los’; Tik vervolgens op ‘Koppel los’ om te bevestigen; Heb je een Apple Watch met mobiel internet? Tik dan op ‘Verwijder mobiel abonnement’ Voer het wachtwoord van je Apple ID en tik opnieuw om te bevestigen.

Als het goed is, wordt je Apple Watch nu ontkoppeld. Voordat dit gebeurt, maakt je iPhone een reservekopie van het horloge. Je kunt een Apple Watch trouwens ook op afstand (achteraf) wissen en het Activeringsslot verwijderen. Dat doe je via de website van iCloud. In onderstaand artikel lees je er alles over.

2. Schoonmaken: een frisse look voor de nieuwe eigenaar

Een schone smartwatch verkoopt natuurlijker beter dan een smoezelig exemplaar. Het is daarom verstandig om het Apple-horloge van tevoren even goed te poetsen. In onderstaand artikel leggen we tot in details uit hoe je dit het best doet.

Samengevat komt het erop neer dat je het horloge eerst borstelt om zo stof- en zandresten te verwijderen. Vervolgens haal je een doekje over het scherm. Hiervoor gebruik je het best een microvezeldoek en eventueel een alcoholoplossing (van 70 procent).

Gebruik in ieder geval nooit chemicaliën of andere hardnekkige oplossingen. Deze kunnen het horloge namelijk beschadigen. Kijk ook uit met het schoonmaken van het polsbandje. Helemaal wanneer je een leren bandje doe je er verstandig aan geen water te gebruiken.

De Digitale Kroon kun je onder de kraan afspoelen en afdrogen met een (tweede) microvezeldoek. Indien de draaiknop nog steeds vies is, kun je viezigheid verwijderen met een wattenstaafje.

3. Maak het pakket compleet

Ook belangrijk: maak je Apple Watch zo compleet mogelijk. Heb je de accessoires nog, zoals de doos en oplader? Stop deze dan in de doos. Een compleet product levert immers meer op.

Heb je de factuur of het kassabonnetje nog? Doe deze er dan ook bij. De waarde gaat flink omhoog wanneer je de originele factuur hebt – helemaal op de tweedehands markt. Kras dan wel eventuele gevoelige informatie door, zoals je IBAN.

4. Hoeveel is mijn Apple Watch waard?

Een tweedehands Apple Watch is geld waard. Hoeveel je ervoor terugkrijgt hangt onder meer af van het model, de uiterlijke staat en randvoorwaarden. Een puntgave Apple Watch Series 7 met alle accessoires levert logischerwijs meer op dan een flink gehavende Apple Watch Series 4 zonder oplader.

Het bepalen van de specifieke verkoopprijs is nog best lastig. Wanneer je geen flauw idee hebt hoeveel jouw Apple Watch waard is, kun je het best even rondkijken op Marktplaats (of een ander verkoopplatform). Zoek naar verkopers die ongeveer hetzelfde aanbieden als jij en bekijk hoeveel zij voor hun klokje vragen.

Het is verstandig om iets boven je gehoopte verkoopprijs te gaan zitten, want mogelijk gaan kopers proberen de prijs naar beneden te onderhandelen.

Kijk ook naar de prijzen die aanbieders van refurbished Apple Watches voor hun horloges vragen. Deze horloges zijn eerder in gebruik geweest en hebben mogelijk wat gebruikerssporen, maar zijn technisch in nieuwstaat. Ze zijn daardoor meestal duurder dan tweedehands Apple Watches (van consumenten), maar goedkoper dan spiksplinternieuwe modellen.

5. Timing is alles

Over de juiste verkoopprijs gesproken: een goede timing kan de prijs maken of breken. Het is namelijk niet handig om je Apple Watch een paar weken of dagen voor de aankondiging van het nieuwe model te verkopen. Iedereen wil op dat moment immers van haar of zijn slimme horloge af. Ook na de onthulling levert een tweedehandsje veel minder op.

Slimmer is het om de verkoop een paar maanden voor de onthulling van het nieuwe model te doen. Op dat moment weet lang niet iedereen dat er een nieuwe Apple Watch aankomt en daar kun jij je voordeel mee doen.

Waar kan ik mijn Apple Watch verkopen?

Je kunt een Apple Watch op verschillende manieren verkopen. De makkelijkste optie is waarschijnlijk via-via. Heb je nog een vriend(in), familielid of kennis die op zoek is naar een Apple Watch? Pols dan eens of diegene interesse heeft in jouw model.

Via Marktplaats

Verder kun je een Apple Watch ook verkopen via Marktplaats, Facebook of andere handelsplatforms. Hierbij is het vooral belangrijk dat je goede, heldere foto’s van je horloge maakt. Wees ook eerlijk over de conditie van het klokje en eventuele oneffenheden, want je wil niet dat de deal tijdens de bezichtiging alsnog afketst.

Wees op je hoede tijdens het verkopen via Marktplaats en andere handelsplatforms. Niet alle geïnteresseerden hebben de beste bedoelingen en Apple Watches zijn geliefd onder oplichters. Controleer daarom of de koper in spe goede beoordelingen heeft en of hij/zij al lang actief is op het platform.

Komt diegene het klokje bij jou thuis ophalen, zorg dan dat je niet alleen thuis bent. De betaling kan het best direct via internetbankieren plaatsvinden, want dan weet je zeker dat je het geld op je rekening hebt.

Of opkopers

Heb je geen trek in onbekenden over de vloer? Je kunt je Apple Watch ook verkopen aan daarin gespecialiseerde bedrijven, zoals reBuy, Rephone of Zonzoo.

Het werkt heel simpel. Zoek eerst je Apple Watch-model op via hun website en vertel wat over de uiterlijke staat (conditie), welke accessoires erbij zitten en of ‘ie geen defecten heeft. Vervolgens brengen zij een voorlopig bod uit op het horloge.

Bevalt het bod? Bevestig de verkoop dan en stuur de Apple Watch naar het bedrijf op. Vervolgens controleert de opkoper of de smartwatch overeenkomt met het aanmeldformulier en betaalt het beloofde bedrag uit.

Wil je een kapotte Apple Watch verkopen? Geef dit dan tijdens het verkoopproces aan. Sommige opkopers nemen namelijk kapotte modellen aan. Wel gaat de prijs hierdoor (natuurlijk) flink omlaag.

Vergeet Apple niet

Je kunt je Apple Watch natuurlijk ook verkopen aan Apple. Tijdens het bestellen van een nieuw model is het mogelijk je oude exemplaar in te leveren. Je krijgt dan een korting of een vrij besteedbare cadeaubon.

Verkopen via Apple is vooral aantrekkelijk vanwege het gemak. Het is namelijk heel simpel, maar je krijgt niet de hoogste prijs voor je oude horloge. Wel is het een goede manier om een kapotte Apple Watch te verkopen. Apple recyclet de ingenomen producten namelijk en kijkt daarom niet heel erg naar de uiterlijke conditie.

Nieuwe Apple Watch kopen

Je weet nu hoe je een Apple Watch het best kunt verkopen. Heb je al een nieuw model op het oog, of nog niet? Bij iPhoned helpen we je graag bij je aankoopkeuze. Lees onderstaande koopgids om de beste keuze te maken.

