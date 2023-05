De batterij van de Apple Watch houdt het meestal een dag of twee vol. In deze Apple Watch-tips laten we zien hoe je nog langer met de batterij van je smartwatch doet.

Apple Watch tips: zo doe je een stuk langer met je batterij

Heb je een Apple Watch? Dan hebben we een paar slimme trucs voor je! In deze tips voor de Apple Watch laten we zien hoe je nog langer met de batterij doet!

1. Wijzerplaat met donkere achtergrond instellen

Elke Apple Watch heeft een OLED-scherm, en dat betekent dat elke zwarte pixel op het scherm geen stroom van de batterij afsnoept. Wil je dus zo lang mogelijk met een batterijlading doen? Dan kun je beter een wijzerplaat kiezen met veel zwart.

Goede wijzerplaten zijn dan onder andere de Chronograaf, Cijfers en Handig. Daarnaast is het ook slim om zo min mogelijk complicaties eraan toe te voegen, zoals het meten van je hartslag of de weersverwachting.

2. Always on-scherm uitzetten

Sinds de Apple Watch Series 5 heeft Apple’s smartwatch een always on-scherm. Ook deze functie verbruikt de nodige extra stroom, omdat het beeldscherm dan eigenlijk altijd aanstaat. Om de batterij van je Apple Watch dan toch net wat meer te besparen kun je deze functie beter uitzetten.

Always on-scherm uitzetten op Apple Watch Druk op de Digital Crown op je Apple Watch om het app-overzicht te openen; Open de ‘Instellingen’ op je Watch-app (dit is het tandwieltje); Scrol naar beneden en kies voor de optie ‘Scherm en helderheid’; Tik op ‘Altijd aan’ en zet de schuifknop bij ‘Altijd aan’ uit.

3. Schermhelderheid correct instellen

Naast het always on-scherm kun je nog een paar instellingen van het display aanpassen (‘Instellingen > Scherm en helderheid’). Als eerste kun je de helderheid van het scherm iets lager zetten. Hoe lager de helderheid van het scherm, hoe langer je met de batterij van je Apple Watch doet.

Scrol je naar onderen, dan vind je daar ook de ‘Activeringsduur’. Met deze instelling pas je aan hoe lang het scherm van de Apple Watch actief blijft nadat je erop getikt hebt. Voor de beste batterijduur raden we hier de optie ’15 seconden actief’ aan.

4. Apple Watch met 4G – mobiel internet uitzetten

Heb je een Apple Watch met 4G? Dan kan het uitzetten van de mobiele dataverbinding op je Apple Watch ook beter zijn voor je batterijduur. Dit doe je door van onderen af omhoog te vegen op de wijzerplaat. In het bedieningspaneel wat je dan te zien krijgt tik op je op de knop voor de mobiele verbinding (dit is de antenne). Daarna schakel je ‘Mobiel netwerk’ uit.

5. Energiebesparingsmodus aanzetten

Net zoals je iPhone heeft ook de Apple Watch een speciale modus waarmee de batterij zoveel mogelijk ontlast wordt. Deze functie kun je heel makkelijk aanzetten.

Veeg van onderaf naar boven op de wijzerplaat;

Tik op het percentage van de batterij;

Zet de knop bij ‘Energiebesparingsmodus’ op aan;

Scrol naar beneden en kies voor ‘Schakel in’.

Let op: wanneer je deze besparingsfunctie aanzet krijg je meldingen mogelijk later binnen, er worden geen hartslagmetingen op de achtergrond meer uitgevoerd en je krijgt geen saturatiemeldingen meer.

Apple Watch kopen

Is de batterij van je Apple Watch echt slecht aan het worden? Dan wordt het tijd voor een nieuwe smartwatch. Check dan onze Apple Watch-prijsvergelijker van iPhoned voor de beste prijs.

De Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra zijn de nieuwste smartwatches van Apple. Maar vind je die te duur? Dan is de Apple Watch SE 2022 een uitstekend alternatief!

