Gaat jouw Apple Watch te snel leeg? Zet deze functie dan direct uit

Gaat jouw Apple Watch veel te snel leeg? Dan is het aan te raden om een functie van watchOS uit te schakelen. Om deze feature gaat het!

Apple Watch te snel leeg

Draag jij je Apple Watch dagelijks, maar gaat de accu van de smartwatch te snel leeg en haal je het einde van de dag niet? Dan is de kans groot dat dit door een functie van watchOS komt. Bij de Apple Watch Series 5 introduceerde Apple de functie ‘Altijd aan’. Deze feature is standaard ingeschakeld op de Apple Watch Series 5 en nieuwer, inclusief de Apple Watch Ultra (2). Bij de Apple Watch SE ontbreekt het always-on scherm.

Met de functie ‘Altijd aan’ blijft het scherm van de Apple Watch – zoals de naam al doet vermoeden – altijd actief. Zo is het altijd mogelijk om de tijd van het display af te lezen, zonder je pols op te tillen of op het display te tikken. Helaas heeft deze functie ook een nadeel, want de Apple Watch verbruikt meer energie als het scherm continu aan staat. Gaat jouw Apple Watch te snel leeg? Dan is het verstandig om ‘Altijd aan’ uit te schakelen. Zo doe je dat!

Bekijk hier hoe je de functie uitschakelt:

Altijd aan uitschakelen

Heb jij een Apple Watch Series 5 of nieuwer? Dan is de functie ‘Altijd aan’ ingeschakeld op je smartwatch. Het uitschakelen van de feature is een gemakkelijke manier om op de accu van je Apple Watch te besparen als deze te snel leeg gaat. Je past de functie aan bij de instellingen van de smartwatch. Het uitzetten van het always-on scherm gaat daar als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je Apple Watch; Tik op ‘Scherm en helderheid’; Kies voor ‘Altijd aan’; Zet de schakelaar achter ‘Altijd aan’ uit.

Het uitschakelen van ‘Altijd aan’ zorgt ervoor dat het display van de Apple Watch niet standaard actief is. Alleen bij het optillen van je pols of het aanraken van het scherm licht het display op. Dit is een gemakkelijke manier om te voorkomen dat je Apple Watch veel te snel leeg gaat. Hetzelfde geldt overigens voor de iPhone, ook daar kun je de functie uitschakelen om op de accu te besparen. Lees hier hoe je dat doet.

Meer over de Apple Watch

Helaas heeft het uitzetten van het always-on scherm ook een nadeel, want de tijd is niet meer continu zichtbaar op je Apple Watch. Wil je dat wel, maar toch besparen op de accu van de smartwatch? Ga dan opnieuw naar ‘Instellingen > Scherm en helderheid > Altijd aan’ op je Apple Watch. Onder ‘Toon complicatiegegevens’, ‘Toon Live activiteiten’, ‘Toon meldingen’ en ‘Toon apps’ bepaal je zelf welke informatie getoond wordt op het always-on display.

Zo kun je instellen dat de tijd wel zichtbaar blijft, maar andere gegevens als apps, meldingen en Live activiteiten verborgen worden op het always-on scherm. Op die manier verbruikt de Apple Watch nog steeds minder energie, terwijl ‘Altijd aan’ wel ingeschakeld is. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over je Apple-apparaten? Bekijk dan hier al onze tips, zodat je zoveel mogelijk uit je iPhone, iPad en Apple Watch haalt: