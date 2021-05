Spotify kan nu offline muziek draaien op de Apple Watch: zo werkt het

Het heeft even geduurd, maar eindelijk kun je met Spotify offline naar muziek luisteren op de Apple Watch. Voordat het zover is, moet je de muziek wel even downloaden. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Offline Spotify luisteren op een Apple Watch

We hebben er lang op moeten wachten maar Spotify heeft eindelijk gehoor gegeven aan onze wensen. Apple Watch-dragers kunnen nu offline Spotify luisteren door albums, liedjes en podcasts te downloaden. Dat gaat heel simpel:

Pak je iPhone erbij en open de Spotify-app; Ga naar het album, liedje of de podcast die je offline op de Apple Watch wil luisteren; Tik op de drie puntjes links naast de afspeelknop; Kies “Download naar Apple Watch”

De door jou gekozen muziek wordt nu op je Apple Watch gezet. Zodra het liedje, de podcast of afspeellijst offline beschikbaar is, zie je een groen vinkje naast de titel staan. Vanaf dat moment kun je er naar luisteren zonder een internetverbinding nodig te hebben.

De nieuwe functie is bijvoorbeeld ideaal voor tijdens het sporten. Je hoeft nu namelijk niet langer je iPhone mee te nemen om naar muziek te luisteren. De audio staat namelijk op je Apple-horloge en de telefoon kun je dus achterwege laten.

Je kunt Spotify alleen offline luisteren wanneer je Premium-lid bent. Luister je gratis naar de muziekdienst en hoor je advertenties tussendoor? Dan gaat de functie aan je neus voorbij.

De voorwaarden

De nieuwe functie rolt geleidelijk aan uit. Met andere woorden: zie je de downloadknop nog niet in je Spotify iPhone-app staan? Dan heb je de update nog niet binnen en zit er niets anders op dan wachten.

Je hebt minstens een Apple Watch Series 3 nodig om offline Spotify te kunnen luisteren. Ook watchOS 6 is een vereiste, al raadt Spotify aan om tenminste watchOS versie 7.1 te draaien.

Apple Watch wordt zelfstandiger

Beetje bij beetje gaat de Apple Watch meer op eigen benen staan. Dat je nu zonder iPhone in de buurt offline naar muziek kunt luisteren is daar een perfect voorbeeld van.

Laten we hopen dat Apple hier de komende periode meer aandacht aan besteedt. Wie nu bijvoorbeeld WhatsApp op de Apple Watch wil gebruiken, moet zich door allerlei hoepels en bochten wringen. Benieuwd geworden? In onderstaand artikel leggen we uit hoe dit werkt.

